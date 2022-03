"Tyle razy słyszałem jedno, powtarzane jak mantra zdanie: Dajcie nam czyste niebo, a pokonamy Rosjan. Pytałem: dlaczego? Tłumaczyli: bo na lądzie wygrywamy, tylko nie jesteśmy w stanie zrobić nic, jeżeli cały czas bombardują nas samoloty" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Mateusz Lachowski, dziennikarz i dokumentalista akredytowany przy ukraińskiej armii. "Tutaj nikt nie mówi o tym, że wojna skończy się za tydzień. Oni sobie zdają sprawę z tego, że świat ich zostawił - często to mówią. Polska daje im wsparcie - to tyle" - dodał.

Trudno powiedzieć, czy ta wizyta ma aż takie znaczenie dla żołnierzy, z którymi jestem. Rozmawiałem z nimi na ten temat, kiedy ta informacja się pojawiła. Powiedzieli mi: zapraszamy serdecznie, zobaczcie, jak u nas jest, co się tutaj dzieje, może wybierzcie się jeszcze w okolice Mariupola, może Europa coś wreszcie zobaczy. Najlepiej przywieźcie samoloty albo ogarnijcie nam czyste niebo - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Mateusz Lachowski, dziennikarz i dokumentalista akredytowany przy ukraińskiej armii, odnosząc się do wizyty w Kijowie delegacji, w której składzie są premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą.

Od wczoraj Rosjanie nie posunęli się nawet o krok do przodu na wszystkich kierunkach. Spadło już 80 rosyjskich samolotów. Problem jest taki, że Rosja to druga albo trzecia armia świata. Ukraina jest małym krajem w stosunku do Rosji. Możliwości mobilizacyjne Rosji są przeogromne - zauważył gość RMF FM.

Nikt nie zapewnił Ukraińcom takiego zjednoczenia narodowego jak Putin. Przez 8 lat tej wojny oni zmodernizowali całą swoją armię, całkowicie zmieniło się podejście do narodowości, całkowicie zmieniło się podejście do Rosji. Oni sobie zdają sprawę z tego, jakim Rosja jest dla nich zagrożeniem - mówił w RMF FM Mateusz Lachowski. Dziś podano informację, że w Mariupolu zginęło już 20 tys. ludzi. To jest 400 tysięczne miasto. Rosjanie cały czas je bombardują, ostrzeliwują. Zdjęcia satelitarne pokazują niewyobrażalne zniszczenia. Nie ma wody, nie ma prądu, gazu, jedzenia - relacjonował gość Marka Tejchmana.

Marek Tejchman: Premierzy Polski, Czech i Słowenii pędzą do Kijowa. Co ta wizyta znaczy dla Ukrainy i Ukraińców?

Mateusz Lachowski: Trudno powiedzieć, czy ta wizyta ma aż takie znaczenie dla żołnierzy, z którymi jestem. Rozmawiałem z nimi na ten temat, kiedy ta informacja się pojawiła. Byłem ciekawy, co powiedzą.

I co?

Powiedzieli mi: zapraszamy serdecznie, zobaczcie, jak u nas jest, co się tutaj dzieje, może wybierzcie się jeszcze w okolice Mariupola, może Europa coś wreszcie zobaczy. Najlepiej przywieźcie samoloty albo ogarnijcie nam czyste niebo.

Ukraińcy czują, że to wsparcie jest zbyt małe?

Od Polski nie. Jeśli chodzi o Polskę...

Samolotów nie dostali.

Nie dostali... Jest duża świadomość, jeśli chodzi o rozgrywki polityczne, które się dzieją - mówię tutaj o armii. Ludzie się tym interesują, muszą siłą rzeczy, bo to ich bezpośrednio dotyczy. Nawet nie tam bardzo liczyli o samoloty, co na czyste niebo. Chodzi przede wszystkim o rakiety, które na nich spadają. To jest najtrudniejsze. To wszystko spada na ludność cywilną - to chyba robi wrażenie na wszystkich, na wojskowych też. Widzą ogromne wsparcie z Polski, jeśli chodzi o leki, paczki, które przychodzą. Ja to też widzę, bo pracowałem przy tym, czasami jeszcze coś sortuję z nimi. Widzę, że w większości to są transporty z Polski. Tego jest bardzo dużo.

Widzimy, że ukraińska armia dostała bardzo silne wsparcie, jeżeli chodzi o obronę bliskiego zasięgu przeciwlotniczą i przeciwpancerną. To są wszystko środki, które pozwalają się bronić w terenie zabudowanym, w lesie, ale nie pozwalają bronić się na otwartym terenie i nie będą pozwalały prawdopodobnie kontratakować. Czy ukraińska armia da sobie radę bez większego wsparcia militarnego?

Na razie sobie daje radę. Od wczoraj Rosjanie nie posunęli się nawet o krok do przodu na wszystkich kierunkach. Spadło już 80 rosyjskich samolotów. Problem jest taki, że Rosja to druga albo trzecia armia świata - zależnie od rankingów, które publikują takie informacje. Ukraina jest małym krajem w stosunku do Rosji. Możliwości mobilizacyjne Rosji są przeogromne.

Czy Ukraińcy wierzą w zwycięstwo? Ukraińscy żołnierze wierzą w to, że wygrają tę wojnę?

Tak, zdecydowanie. Nie ma wątpliwości. Raczej jest podejście: musimy wygrać, bo nie ma innego wyjścia.

Wracam do pytania o sprzęt cięższy. Można się bronić, ale bardzo trudno będzie atakować, jeżeli nie będzie obrony przeciwlotniczej średniego i dalszego zasięgu. Bardzo ciężko będzie atakować bez artylerii, a artylerii nie da się użyć, jeżeli nie będzie obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu, bo Rosjanie ją zniszczą i zbombardują. To oznacza, że Ukraińcom udało się zatrzymać Rosjan, ale czy będą w stanie odzyskać zajęty teren, odblokować Mariupol, Charków?

