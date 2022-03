"Ta wizyta na pewno będzie istotna z punktu widzenia podtrzymania woli oporu Ukrainy i także z punktu widzenia umocnienia przekonania, że świat zachodni, Unia Europejska jest po stronie Ukrainy i angażuje się w obronę niezależności Ukrainy" - tak były prezydent Bronisław Komorowski komentował w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM dzisiejszą wizytę premierów Polski, Czech i Słowenii w Kijowie. "To jest wizyta, która ma swój ciężar gatunkowy, ma wymiar bardziej symboliczny, ale zwraca uwagę fakt, że w składzie są kraje czysto słowiańskie. Na pewno ten gest zrobi dobre wrażenie na Ukraińcach" - ocenił gość Krzysztofa Berendy.

Bronisław Komorowski zauważył, że w delegacji nie ma żadnego przedstawiciela zachodniego kraju. Nie wiem dlaczego, ale być może przyczyną jest to, że politycy zachodni bardziej cenią sobie pragmatyzm, praktyczność polityczną, mniej tego rodzaju strzeliste akty - ocenił były prezydent. Ale my Słowianie, także Ukraińcy, tego rodzaju gesty sobie cenimy i potrzebujemy - podkreślił.

Zdaniem rozmówcy Krzysztofa Berendy, ta wizyta to gest wysłany głównie w stronę Ukrainy. Putin może to odebrać jako sygnał, że jest ten biegun na rzecz twardszej postawy wobec Rosji w ramach świata zachodniego - stwierdził były prezydent. Gesty symboliczne nie rozwiązują problemów takich jak wojna, ale dodają otuchy tym, którzy dzielnie walczą - podkreślił Komorowski.

Mam nadzieję, że nie będzie to wyłącznie sama symbolika, że jakieś informacje wiozą - dodał były prezydent. Według niego być może będą to informacje ws. wsparcia finansowego, politycznego, gospodarczego, w wymiarze sprzętu wojskowego. Być może to także będzie wiązało się z rozmowami nt. przyszłości Ukrainy i relacji z UE - przypuszczał Bronisław Komorowski.