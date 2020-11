"Myślę, że kary nałożone w Watykanie na kardynała (Henryka Gulbinowicza) to nie jest wystarczające potwierdzenie zarzutów (m.in. dotyczącymi molestowania)" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM członek Kapituły Orderu Orła Białego prof. Michał Kleiber. Pytany o to, czy duchownemu zostanie odebrany order, Kleiber powiedział, że musi to zostać poprzedzone debatą i głosowaniem w kapitule. "Wydaje mi się, że powinna na ten temat być debata. Jeśli ktoś ma niewątpliwe zasługi, a potem jest oskarżenie, przed którym nie jest w stanie się bronić, to należy działać spokojnie, nie przesądzając żadnego rozwiązania" - mówił. "Chciałbym wysłuchać głosu kardynała. Jeśli potwierdzi się ten zarzut to będę głosował za tym, by pozbawić kardynała tego orderu" - dodał. Podkreślił także, że posiedzenie kapituły odbędzie się za dwa tygodnie.

