"Uważam, że prezydent złamał konstytucję tym aktem, podpisując ustawę (powołującą komisję weryfikacyjną ds. badania rosyjskich wpływów w Polsce - red.), co do której - w moim najgłębszym przekonaniu - miał pełną świadomość, że jest ustawą niekonstytucyjną" - powiedział Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu z PSL-Koalicji Polskiej, który był gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Jego zdaniem prezydent Andrzej Duda "będzie musiał (...) stanąć przed Trybunałem Stanu, po prostu".

Prowadzący rozmowę Piotr Salak zapytał swojego gościa o to, czy stanąłby przed komisją weryfikacyjną.

Bardzo chętnie. Może inaczej: przed każdą legalną komisję do spraw wyjaśniania wpływów rosyjskich w Polsce bardzo bym chętnie stanął. Przed tą komisją nie stanę - powiedział Michał Kamiński. Nie sądzę, żeby mnie do tej komisji wzywano, ale wszystkiego można się po tej władzy spodziewać - dodał.

Uważam, że ludzie szanujący prawo i konstytucję nie powinni stawiać się przed komisją, która ma charakter nielegalny z punktu widzenia konstytucji RP, która jest komisją wynikającą z prawa rusyfikującą polską przestrzeń publiczną. Tak, ponieważ ta ustawa jest krokiem w stronę putinizacji Polski. To jest ustawa, która jest bardziej radykalna niż ustawa o zagranicznych agentach Federacji Rosyjskiej - stwierdził gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Piotr Salak zapytał o to, czy zdaniem Michała Kamińskiego, żaden polityk opozycji nie powinien stawić się przed komisją. Tak, to jest moje osobiste zdanie - powiedział gość RMF FM.

Kamiński: Andrzej Duda będzie musiał stanąć przed Trybunałem Stanu

Prowadzący rozmowę zadał pytanie o to, czy prezydent Andrzej Duda powinien ponieść odpowiedzialność za swój podpis. O tej sprawie nie trzeba mówić, trzeba ją zrealizować, gdy będzie taka konstytucyjna możliwość - odpowiedział gość rozmowy.

Uważam, że każdy kto będzie głosował w tych wyborach, powinien od opozycji usłyszeć: jeżeli będziemy mieli taką możliwość, to pan prezydent będzie musiał za to, co zrobił, odpowiedzieć - mówił.

Jak wyjaśnił, jego zdaniem Andrzej Duda "będzie musiał (...) stanąć przed Trybunałem Stanu, po prostu". Za ten podpis. Uważam, że pan prezydent z pełną świadomością złamał w Polsce reguły gry demokratycznej - zaznaczył.

Słowa ambasadora USA

Reakcja naszych zachodnich sojuszników, reakcja Stanów Zjednoczonych, słowa ambasadora USA, powinny wywołać ciarki na plecach każdego Polaka. Powiedział wczoraj, ni mniej, ni więcej: amerykańscy żołnierze bronią tych krajów, które podzielają nasz system wartości - kontynuował Michał Kamiński.

Zaznaczył, że "to jest gigantyczne ostrzeżenie". To bardzo wyraźnie pokazuje, że polityka Prawa i Sprawiedliwości dąży do tego, by Polska była poza światem zachodnich wartości - podkreślił senator Kamiński.

"PiS chciałoby, żeby kampania była o Tusku"

Zdaniem gościa Piotra Salaka, "4 czerwca 1989 roku Polska moralnie wyszła z bloku wschodniego". Teraz, w 2023 roku, stoimy o krok od politycznego powrotu do bloku wschodniego - dodał.

Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość chciałoby, żeby ta kampania wyborcza była o Tusku. To jest cały ich pomysł, żeby rozmawiać bez przerwy o Tusku. Ta kampania wyborcza nie jest o Donaldzie Tusku, tylko o wolności każdego z Polaków - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Jego zdaniem, "Donald Tusk zdał egzamin w wymiarze polskiego patriotyzmu".

Pamiętam zachowanie Donalda Tuska w roku 2014, kiedy był pierwszy napad Rosji na Ukrainę. Donald Tusk zwoływał posiedzenie najważniejszych polityków wtedy obozu władzy, a także zapraszał na to Jarosława Kaczyńskiego. Tusk w momencie próby pokazał, że jest w stanie wyciągać rękę jako polski premier także do tych, którzy go wtedy odsądzali od czci i wiary - podkreślił Michał Kamiński.

Zaznaczył, że "ten atak także na Tuska pokazuje, że przed polskimi politykami musi stać oprócz pytania o to, jak pokonać PiS, pytanie jak zawrzeć po tej wygranej wojnie pokój między nami, Polakami".

Słowa Michała Kamińskiego sprzed kilkunastu lat

Piotr Salak zapytał swojego gościa o słowa sprzed ponad 13 lat. Premier, który w ubiegłym roku zwiedził Machu Picchu, a w czasie kryzysu hulał na nartach, jest ostatnią osobą, która miałaby prawo upominać pracującego i pracowitego prezydenta (Lecha Kaczyńskiego - red.) - powiedział kilkanaście lat temu Michał Kamiński.

Dzisiaj chyba by się pan z tym Michałem Kamińskim nie dogadał - zapytał prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM.



Nie, dlaczego? Pewnie bym się dogadał. W tych słowach, które pan cytuje, nie ma niczego obraźliwego wobec Donalda Tuska, jest po prostu element politycznej polemiki. Zaręczam panu, że chcielibyśmy, żeby dzisiaj w Polsce panowała taka polemika, jaką ja wtedy prowadziłem - mówił Michał Kamiński.