Czy w JSW będą zwolnienia? Czy będą cięcia płac? Na czym będzie polegała rola Polskiej Grupy Zbrojnej w ratowaniu spółki? Czy te działania nie są spóźnione? Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych.

Wojciech Balczun / Marcin Suchmiel / RMF FM

Co dzieje się w Enei? Czy zostanie sprzedana? Czy pracownicy mają powód do zmartwień? Po co Poczcie Polskiej sojusz z Orlen Paczką? Czy ma szansę konkurować z kurierskimi gigantami?

Zapytamy także o to jaką opinię ma minister na temat projektu ustawy antykuwetowej? Czy będzie rozliczał zarządy spółek za pomocą KPI? Czy to dobry pomysł, by spółki skarbu państwa traktować jak korporacje?

