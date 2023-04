Tomasz Terlikowski zapytał swojego gościa w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o to, czy takie sugestie mogą mieć negatywny wpływ na koalicję Polski 2050 z PSL-em. Jak będzie ta koalicja, to wtedy będzie przedmiotem mojej troski. Żadna lista jej nie zaszkodzi, bo nie ma żadnej listy, a jeśli jest, to jest listą absurdów, które gada minister Kowalski - podkreślił Hołownia.

Zdaniem Szymona Hołowni, kolejną konsekwencją transportu technicznego zboża może być to, że Polska nie zostanie uwzględniona w odbudowie Ukrainy po wojnie. Jeżeli tak sobie radzimy ze zbożem, które wjeżdża z Ukrainy, to kto nas weźmie do odbudowy Ukrainy? My zostaniemy na końcu tej kolejki - mówił lider Polski 2050.

Tomasz Terlikowski zapytał też o to, kiedy będzie można oficjalnie mówić o koalicji Polska 2050 - PSL. Jak dogadamy umowę koalicyjną, to jest poważny proces - stwierdził Hołownia. Gość w Popołudniowej rozmowie w RMF FM zaznaczył, że analiza pozwalająca zaplanować takie rozłożenie list wyborczych, aby zebrać jak najwięcej głosów, wymaga czasu.

Gość Tomasza Terlikowskiego odniósł się również do kwestii tzw. paktu senackiego: Niektóre z partii, które mają brać w nim udział, nie są gotowe do położenia na stole nazwisk. Nie są nie dlatego, że nie są do tego przygotowane, tylko boją się, że jeżeli położą na stole nazwiska, to te, które by się do paktu senackiego nie załapały, poczują się rozczarowane. Doświadczenie starych partii mówi, że nazwiska na końcu - mówił Hołownia w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Hołownia: Konfederacja to jest partia, która poprowadzi nas w stronę prawa, w którym rozwód będzie dawał biskup

Sławomir Mentzen i Konfederacja idzie do przodu, ale niedługo zacznie iść do tyłu. Bo, po pierwsze, nie ma takich wzrostów w polityce, tak szybkich, które by się tak długo utrzymały. Po drugie, oni sobie siedzieli w swojej bezpiecznej niszy: Tik Tok-ów, memów i budowali poparcie. Ale wyszli na szerszy plac. I ludzie zobaczyli, że to jest partia, która nienawidzi kobiet, to jest partia, która poprowadzi nas w stronę prawa, w którym rozwód będzie dawał biskup, to jest partia, która nas poprowadzi w stronę w Rosji - mówił w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Szymon Hołownia, lider Polski 2050.