"Gimnastyka z pewnością będzie potrzebna – słuchałem wystąpienia marszałek Witek, słyszałem też posłów, którzy mają wątpliwości co do tego, czy nie dojdzie do złamania konstytucji" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Wojciech Hermeliński, były przewodniczący PKW, komentując wystąpienie marszałek Witek na temat sposobu przeprowadzenia piątkowych obrad Sejmu. Hermeliński mówi o art. 120 konstytucji, który mówi o tym, że Sejm uchwala ustawy zwykłą większością w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. "Moim zdaniem nie chodzi tutaj o miejsce, ale o zebranie posłów, jak np. w tej sytuacji – zdalnie" – komentuje gość RMF FM. Były przewodniczący PKW komentował również możliwość przeprowadzenia wyborów prezydenckich w obecnej sytuacji - z wieloma obostrzeniami w związku z walką z epidemią - jak komentował, według niego wybory będzie bardzo trudno zorganizować. "Przeprowadzenie wyborów w takiej sytuacji, jaka teraz istnieje jest dla mnie niedopuszczalne".

REKLAMA