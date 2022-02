"To bardzo dobry ruch Pentagonu, pokazujący też prawdziwość zagrożenia po stronie Rosji i powagę sytuacji. Taki ruch Pentagonu był oczekiwany, słyszeliśmy już o przygotowanych żołnierzach amerykańskich do przemieszczenia się do Europy, więc nie ma tu wielkiego zaskoczenia. Natomiast oczywiście pokazuje to, że Amerykanie bardzo poważnie oceniają sytuację, oceniają ją jako rosnące zagrożenie ze strony Putina (...). Jest jedno niebezpieczeństwo. Takie też ruchy, które są absolutnie racjonalne z naszego punktu widzenia, Putin może przedstawiać znowu jako wzmacnianie, czy też przygotowywanie się do jakiegoś ataku ze strony NATO" - tak na pytanie, czy decyzja USA o wysłaniu dodatkowych żołnierzy do Polski, Niemiec i Rumunii w znaczący sposób wpłynie na bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO, odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM gen. Jarosław Stróżyk.

