"Rosjanie w Charkowie dali przykład bestialstwa, dokonując masakry na mieszkańcach. To przejdzie do historii" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM były dowódca Wojsk Lądowych gen. Waldemar Skrzypczak. "Mają krew ludzi na rękach dowódcy rosyjscy, którzy zdecydowali, by ogień skierować na cywili" - podkreślił.

Gość Bianki Mikołajewskiej zauważył, że Rosjanie nie odnieśli żadnych sukcesów w pierwszych dniach inwazji. To jest moim zdaniem bezsilność tych dowódców. Oni nie radzą sobie z wojskiem ukraińskim, nie radzą sobie z walkami, które prowadzą - mówił.

Gen. Skrzypczak powiedział, że prezydent Władimir Putin liczył na to, że operacja wojskowa przeciwko Ukrainie rozstrzygnie się bardzo szybko. Według rosyjskich wojskowych oni oczekiwali, że wojnę wygrają w ciągu 5-6 dni. A zapowiada się na to, że te walki będą trwały dłużej. Moim zdaniem jeżeli do jutra, do pojutrza nie rozstrzygnie się na jego korzyść całkowicie opanowanie wschodniej części Ukrainy, to on tę wojnę zacznie przegrywać. Będzie szukał rozwiązań i to wcale nie militarnych - mówił gość RMF FM.