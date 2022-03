"Ta ustawa niczego nie gwarantuje, ustawa daje takie możliwości" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM gen. Mieczysław Gocuł, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pytany o to, czy podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o obronie ojczyzny gwarantuje, że Polska będzie mieć poteżną armię. "Natomiast pytanie jest takie: czy do tej pory ktoś zabraniał nam zwiększenia stanów osobowych armii? Czy trzeba było kodyfikować prawo wojskowe, znosić 14 ustaw, wprowadzać zamieszanie w przepisach prawa wojskowego? Czy ta ustawa cokolwiek wnosi, czego nie można było zrobić bez tej ustawy?" - dodaje generał.

Generał Mieczysław Gocuł / Leszek Szymański / PAP

"Mamy zdecydowanie mniej rezerwistów niż Ukraina. (...) W ostatnich lata zaniechano szkolenia rezerw osobowych, co było zdecydowanym błędem" - mówi gen. Gocuł. Czy według niego rezygnacja z poboru była błędem politycznym? "Myślę, że tak, to jeden z wniosków w starciu Rosji z Ukrainą. Co czwarty zołnierz rosyjski jest żołnierzem w poboru" - mówi gość Marka Tejchmana.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gen. Gocuł: W ostatnich lata zaniechano szkolenia rezerwistów. To był zdecydowany błąd

A czy w Polsce należałoby przywrócić pobór? "Myślę, że nie ma takiej potrzeby. Armia zawodowa w oparciu o sprzęt wysokiej jakości, wysokiej technologii - tam nie ma miejsca na niedoszkolonych, ludzi, którzy spotykają się ze sprzętem sporadycznie, to jest po prostu armia profesjonalistów".

"Czy nas jest stać na 300-tysięczną armię? Zapewniam, że nie. Myślę, że jeśli w czasie pokoju armia liczy około 150 tysięcy (żołnierzy - przyp. red.) - to jest to wystarczajacy zasób osobowy, by przygotować armię 300-, 400-tysieczną do działań wojennych" - mówi gen. Mieczysław Gocuł.

Pytany, czy Polska, inwestując w sprzęt wojskowy, powinna bardziej stawiać na drony i wyrzutnie przeciwrakietowe, odpowiada: "Nigdy nie byłem zwolennikiem zakupu czołgów. (...) Jestem zwolennikiem działań manewrowych, nowoczesnego sprzętu przeciwpancernego, w tym śmigłowców, lotnictwa, bezpilotowych środków - w tym uderzeniowych".

Gość Marka Tejchmana ocenia także: "Myślę, że prawdopodobieństwo wykonania (przez Rosję - przyp. red.) uderzeń rakietowych na kolumny z pomocą wojskową - jest bardzo wysokie".

Gen. Gocuł: Putin jest wściekły, bo wie, że tę wojnę przegrywa

"Uważam, że ofensywa rosyjska została w tej chwili zatrzymana. Nie ma rezerw, żeby nadać odpowiedni impuls i ruszyć wojska rosyjskie w styczności do przodu. Uważam, że po pierwsze będzie następowała wysoka brutalizacja tych działań, z ostrzeliwaniem - tak jak dziś widzieliśmy ostrzeliwanie z okrętów podwodnych. Putin jest wściekły w tej chwili. Putin zaczyna być przypierany do ściany. Putin zdaje sobie sprawę, że tę wojnę przegrywa" - mówił w internetowej części Popołudniowej Rozmowy w RMF FM były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Zdaniem byłego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego po "Putinie można się spodziewać wszystkiego".



Czy możliwa jest więc użycie broni nuklearnej? Zdaniem generała nie ma, co straszyć społeczeństwa: "W przypadku użycia broni nuklearnej może się okazać, że to już nie będzie trzecia wojna światowa, ale to będzie ostatnia wojna jaką ten glob wytrzyma" - mówił gen. Gocuł. "Natomiast świadomość tego, że takie zagrożenie istnieje, powinno zmuszać przede wszystkim w tej chwili przedstawicieli państw sojuszniczych do podjęcia bardziej radykalnych działań doprowadzających do pełnej izolacji Rosji. Ta izolacja poprzez sankcje działa, ale to jest długi czas oczekiwania. Natomiast tutaj potrzebna jest pełna izolacja na morzu, na wodzie, na lądzie i w powietrzu. Musimy mieć świadomość, że takie scenariusze muszą być rozpatrywane" - dodał generał.

Marek Tejchman, RMF FM: Witam serdecznie. Moim gościem jest gen. Mieczysław Gocuł, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Panie generale, dobry wieczór.

Generał Mieczysław Gocuł: Dobry wieczór.

Prezydent podpisał dzisiaj ustawę o obronie ojczyzny. Wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński przy tej okazji powiedział: "Ukraińcy udowodnili, że nawet mając niezbyt potężną armię, można się bronić. A my musimy mieć armię o wiele potężniejszą". Czy ta ustawa gwarantuje, że będziemy mieli potężną armię?

Ustawa niczego nie gwarantują, ustawa daje takie możliwości. Natomiast pytanie jest takie do tych, którzy tworzyli tę ustawę i w tym pośpiechu osiągnęli konsensus polityczny. Czy do tej pory ktoś zabraniał nam zwiększenia stanów osobowych armii, czy trzeba było kodyfikować prawo wojskowe, znosić 14 ustaw, wprowadzać niewątpliwie zamieszanie w przepisach prawa wojskowego... Bo przecież pamiętamy, że główną ustawą była ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Więc pytanie takie: czy ta ustawa cokolwiek wnosi, co nie można było zrobić bez niej... Na pewno dwie rzeczy...

