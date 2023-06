"Komisja weryfikacyjna będzie, bo PiS wie, że przegra wybory, jeżeli nie zrobi czegoś, co da mu przewagę. A tę przewagę może dać niedemokratyczna komisja, w której będzie się szczuło na opozycję" – stwierdził szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Czy jednak Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje się na stworzenie komisji, skoro spotyka się to z krytyką instytucji europejskich czy Departamentu Stanu USA? Jestem przekonany, że PiS wie, że dopóki będzie rządził, to żaden Polak ani żadna Polka nie zobaczy złotówki ani euro z budżetu europejskiego. To już jest pewne, oni to wiedzą - oświadczył Gawkowski.

Wiem też inną rzecz. Marsz 4 czerwca, mobilizacja na tym marszu, wielkie poruszenie, pokaz tego, że opozycja może... Lewica mocno i Platforma mocno... Pokazaliśmy, że mamy siłę. Oni się boją tej siły. Boją się, że już idzie po nich ruch społeczny podobny do ruchów solidarnościowych z lat 80. - przekonywał gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Prawo i Sprawiedliwość stworzyło potwora politycznego w postaci tej komisji, która ma rozliczać Tuska, Pawlaka i nie wiem kogo tam jeszcze. My podjęliśmy decyzję, że nikogo nie skierujemy do komisji. My będziemy ją bojkotowali. Lewica mówi jasno: jeżeli ktoś zostanie wezwany przez komisję, nie pójdzie. Płacimy kary, robimy zbiórki, niech nas w kajdanki PiS zakuwa. Nikt nie będzie stawał przed komisją, która łamie konstytucję - zapowiedział Gawkowski.

Gość Tomasza Terlikowskiego powołał się na informacje kuluarowe, według których politycy PiS mieliby przeć do szybkiego powołania komisji ds. badania rosyjskich wpływów w Polsce.

Co mówią kuluary w PiS-ie? Że szybko powołają komisję, że około 25 czerwca będzie już pracowała, a nowelizacja ustawy (zgłoszona przez prezydenta Andrzeja Dudę - przyp. red.) będzie się toczyć - ujawnił Krzysztof Gawkowski.