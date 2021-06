"Byłem w Warszawie niedawno i słyszałem taką opinię niektórych - nawet zawodników - że będziemy zadowoleni, jak wyjdziemy z grupy. Wydaje mi się, że postawienie tak sprawy jest niedobre" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM były piłkarz reprezentacji Polski Włodzimierz Lubański pytany o to, jak poradzą sobie biało-czerwoni na rozpoczynających się dziś mistrzostwach Europy. "Jadąc na mistrzostwa Europy trzeba mieć wyższe cele, jechać po to, żeby coś konkretnego zdobyć. Konkretna zdobycz to jest pula medalowa” - dodał. "Ograć Szwedów, Hiszpanów i Słowację - to będzie wyczyn. Nie bójmy się tego, żeby powiedzieć, że jedziemy tam, by coś osiągnąć" – podkreślił, odnosząc się do grupowych rywali podopiecznych trenera Paolo Sousy.

Włosi to w tej chwili zespół, który prezentuje bardzo wysoki poziom - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Włodzimierz Lubański, pytany o faworytów rozpoczynających się dziś piłkarskich mistrzostw Europy.

Trzeba się liczyć z zespołem francuskim, który gra bardzo dobrze. No i Belgowie... Wiem, jak oni podchodzą do tych mistrzostw. Oni jadą na mistrzostwa Europy po to, żeby dojść do końca. To zobowiązanie wobec kibiców jest bardzo duże. Mają rację, bo mają dobry zespół - dodał.

Jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało - przyznał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Włodzimierz Lubański, odnosząc się do decyzji o rozgrywaniu piłkarskich mistrzostw Europy aż w 11 krajach. Wielu zawodników będzie miało kłopoty z odnową pomeczową. Bardzo często po dużym wysiłku będą wsiadali w samolot. Zobaczymy, jak to przetrwają. To nie jest łatwe. Wszystko będzie zależało od tego, jak zawodnicy są przygotowani pod względem fizycznym - zastrzegł były piłkarz. Na pewno jest to jakieś novum. Niektóre zespoły mogą się znaleźć po jednym czy dwóch meczach w kryzysie - ocenił gość RMF FM.

Szkoda, że wypadł Arek Milik, to duża strata dla naszego zespołu. On świetnie się rozumie z Robertem Lewandowskim w grze kombinacyjnej - mówił w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Włodzimierz Lubański. Ale tak naprawdę to nieważne, czy obok Roberta będzie biegał drugi napastnik, ani kto nim będzie. Największą siłą naszego zespołu w ofensywie są akcje oskrzydlające. Tak musimy grać, żeby myśleć o sukcesie na Euro - podkreślał były reprezentant Polski. Przygotowanie i motywacja - to są dwie rzeczy, które powinien Sousa zawodnikom wpajać. Jeszcze jedna rzecz - nie mamy nic do stracenia na takich mistrzostwach Europy. Jedźmy tam po to, żeby coś fajnego zrobić. Sama postawa już będzie dobra, a jeżeli coś więcej będzie i będziemy coraz bliżej lepszych celów, to będzie fajnie - tłumaczył.

Dużą niewiadomą pozostaje ustawienie naszego zespołu - mówił Lubański wskazując, że reprezentacja Polski nie zagrała ani jednego meczu w najsilniejszym składzie, jaki wybiegnie na murawę podczas pierwszego meczu na Euro. Paulo Sousa wybrał najlepszych zawodników, jakich miał do dyspozycji, na przeszkodzie stanęły mu jedynie kontuzje. Te kilka dni, jakie pozostały do pierwszego gwizdka powinny wystarczyć, żeby piłkarze zrozumieli, o co chodzi trenerowi - dodał pytany, kogo z nieobecnych polskich piłkarzy będzie najbardziej brakowało w zespole.

Prowadzący rozmowę Marcin Zaborski chciał wiedzieć, czy stać nas na powtórzenie sukcesu z 2016 roku, kiedy Polska dotarła do ćwierćfinału Euro. Nie uważam, żeby ćwierćfinał w 2016 roku był sukcesem naszej reprezentacji - ocenił Lubański. Sukcesem na takim turnieju jest dojście do strefy medalowej. Musimy sobie stawiać wyższe cele niż wyjście z grupy czy dorównanie występom z poprzedniego turnieju. Nasi piłkarze na co dzień grają w najlepszych zespołach europejskich, czego mamy się bać? - pytał retorycznie były reprezentant Polski.

A gdyby Pan znów miał 20-25 lat, tamtą energię i umiejętności, szybko odnalazłby się Pan na boisku w realiach dzisiejszej piłki? - pytał swojego gościa Marcin Zaborski. Piłka nożna nie zmieniła się aż tak bardzo od moich czasów, jest wyższe tempo, intensywność i agresywność, ale kwestia techniki piłkarskiej pozostała na podobnym poziomie. Nie umiem jednak odpowiedzieć, jak by to wyglądało, gdybym dziś wybiegł na boisko - zakończył ze śmiechem Włodzimierz Lubański.