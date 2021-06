"Wierzę w sukces polskiej reprezentacji. Życzę wszystkim, żeby wierzyli, bo ta energia jest potrzebna naszej drużynie" – mówił na kilka godzin przed rozpoczęciem mistrzostw Europy w piłce nożnej Jacek Gmoch.

Wieczorem na otwarcie Euro 2020 mecz Turcja - Włochy. Kto jest faworytem tego spotkania? "Poziom piłki wyrównał się bardzo. Faworytów jest coraz mniej, takich na 100 proc., bo jest zmiana pokoleniowa. Piłkarze są szkoleni od 6. roku życia. Ważna jest technika i szybkość" - przekonywał były trener polskiej reprezentacji.

Statystycy z pięciu uniwersytetów wyliczyli, że Euro 2020 wygra Francja. Na kogo stawia Gmoch? "Zgadzam się" - przyznał, a na temat składu polskiej drużyny powiedział: "Zrobił się szpital". "Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Paulo Sousa wybrał zawodników najlepiej, jak się da" - stwierdził gość Porannej rozmowy w RMF FM.

W jego ocenie mamy zawodników, ale nie mamy drużyny, którą "trzeba dopiero zbudować". Jacek Gmoch wierzy, że polska reprezentacja pokaże swój potencjał w pierwszym meczu na Euro 2020, czyli ze Słowacją, i że wyjdzie z grupy. A co jeśli jej się nie uda? "To byłby piach" - odpowiedział obrazowo rozmówca Roberta Mazurka.

