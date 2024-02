Minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Dariusz Klimczak / Karolina Bereza / RMF FM

Główny temat to protest rolników przeciwko importowi taniej żywności i produktów rolnych z Ukrainy, a także zapisom unijnego Zielonego Ładu. Padną pytania o to, co rząd może im zaproponować i czy ma pomysł na rozwiązanie tego problemu.

Zapytamy także o to, czy wkrótce swój protest na granicy z Ukrainą wznowią polscy transportowcy.

Będzie też temat budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, zmian w prawie o ruchu drogowym, a także audytu w Wodach Polskich.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i na nasze media społecznościowe!