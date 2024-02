"Ceny zboża są niskie na całym świecie. Zamknięcie granic w kontekście cen niczego nie zmieni" - powiedziała w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej. To, co należy jej zdaniem zrobić, to sprawdzić na ile szczelne są kontrole przejeżdżających przez przejścia graniczne płodów rolnych z Ukrainy.