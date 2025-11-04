W piątek posłowie będą głosować w sprawie odebrania immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Czy zasadny jest wniosek prokuratury w sprawie zatrzymania i aresztowania byłego ministra sprawiedliwości? Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Krzysztof Śmiszek, poseł do Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy.

Byłego wiceministra sprawiedliwości zapytamy także o to jak ocenia działalność i pomysły Waldemara Żurka? Czy ustawa praworządnościowa ma szansę wejść w życie? Czy zmiany w sądownictwie idą w dobrym kierunku? I czy minister sprawiedliwości ma realne możliwości, by je przeforsować?

Czy Włodzimierz Czarzasty zdecyduje się ponownie kandydować na przewodniczącego Nowej Lewicy? Czy inni kandydaci mają szansę go pokonać? Kto mógłby poprowadzić partię do kolejnych wyborów? Czy wspólna lista z Partią Razem to pomysł, który ma szansę na realizację? O to m.in. zapytamy Krzysztofa Śmiszka.

Dziś doszło do zwolnień w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. To pokłosie afery ze sprzedażą działki pod CPK. Kto ponosi winę w tej sprawie? Czy działania rządu w tej sprawie nie są spóźnione?

