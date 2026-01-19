Zamieszanie wokół wyborów na przewodniczącą Polski 2050 i nieoczekiwana zapowiedź Szymona Hołowni stała się obiektem kpin ze strony opozycji. Czy to wpływa na odbiór całej koalicji rządzącej? Czy Polska 2050 powinna mieć stanowisko wicepremiera? A może szeroki wybór na przewodniczącego partii jest lepszy niż start tylko jednego kandydata, jak to ma miejsce w przypadku Koalicji Obywatelskiej, która 8 marca będzie miała do wyboru tylko Donalda Tuska? Czy KO weszła już w tryb kampanii wyborczej? Między innymi o to zapytamy Joannę Kluzik-Rostkowską, posłankę Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

Joanna Kluzik-Rostkowska / Jakub Rutka / RMF FM

Piotr Salak zapyta członkinię sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i wiceprzewodniczącą Komisji Obrony Narodowej również o spór, jaki toczy się wokół Grenlandii. Czy Polska powinna bardziej zaangażować się w obronę interesów Danii? Może powinniśmy wysłać tam żołnierzy wbrew sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi? Czy NATO rozpada się na naszych oczach? Gdzie są "czerwone linie" Donalda Trumpa w dyplomacji?

Z parlamentarzystką porozmawiamy też o przyszłości rozstrzygnięć komisji śledczej ds. Pegasusa. Czy ucieczka Zbigniewa Ziobry przekreśla jej prace? Co, jeśli nie uda się rozliczyć Prawa i Sprawiedliwości za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości? Czy spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z Radosławem Sikorskim przyniesie rozwiązanie ws. nominacji ambasadorskich?

