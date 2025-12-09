Czy kłótnie wewnątrz partii bardziej przykuwają uwagę wyborców niż program Prawa i Sprawiedliwości? Kto na sporach zyskuje, a kto traci? Co dalej z tzw. ustawą łańcuchową? Czy głosowanie nad odrzuceniem weta w tej sprawie ma sens? O to m.in. Piotr Salak zapyta swojego gościa Radosława Fogla z Prawa i Sprawiedliwości w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Naszego gościa zapytamy też o to, co dalej z rynkiem kryptowalut w Polsce, o spory w NBP i o to, czy jego zdaniem prezydent pojedzie do Kijowa na zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego.

