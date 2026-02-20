Administracja Donalda Trumpa planuje budowę bazy wojskowej w Strefie Gazy dla 5 tys. osób - wynika z dokumentów kontraktowych Rady Pokoju, do których dotarł "The Guardian". Według brytyjskiego dziennika kompleks o powierzchni około 350 akrów, co odpowiada około 200 pełnowymiarowym boiskom do piłki nożnej, ma być bazą dla sił międzynarodowych.

Administracja Trumpa planuje budowę bazy wojskowej w Strefie Gazy, kóra pomieści ok. 5 tys. żołnierzy / /SAUL LOEB/AFP/East News/OMAR AL-QATTAA/AFP /East News / East News

Rada Pokoju pod egidą Donalda Trumpa rozpoczęła obrady w Waszyngtonie 19 lutego.

"The Guardian" dotarł do dokumentów z któych wynika, że ma tam powstać baza wojskowa.

Grupa oferentów z międzynarodowych firm budowlanych miała już być na miejscu i oglądać teren.

W Gazie - w wyniku działań prowadzonych tam przez wojska izraelskie - od października 2023 roku miało zginąć około 70 tys. Palestyńczyków. Wyliczenia, prowadzone przez służby zdrowia pracujące w Gazie, były do tej pory stanowczo podważane przez Izrael, jednak pod koniec stycznia publicznie potwierdził je izraelski urzędnik ds. bezpieczeństwa. Dane wskazują, że większość zabitych to cywile.

Szczątki 53 niezidentyfikowanych Palestyńczyków, którzy zginęli w wyniku izraelskich ataków na Strefę Gazy i których ciała niedawno zwrócono, po czym pochowano w zbiorowej mogile w Deir al-Balah w centralnej części Strefy Gazy; 13 lutego 2026 / Ahmed Ibrahim/APAImages/Shutterstock / East News

Życie w Gazie po zawieszeniu broni; luty 2026 roku / Salhi/APAImages/Shutterstock / East News

Zawieszenie broni w Strefie Gazy oparte na planie pokojowym prezydenta USA Donalda Trumpa weszło w życie 10 października ubiegłego roku. Mimo licznych naruszeń przez obie strony, rozejm ten oficjalnie trwa do teraz i wszedł w tzw. drugą fazę, która zakłada m.in. uwalnianie pozostałych zakładników i wycofywanie wojsk izraelskich.

"The Guardian" dotarł do dokumentów kontraktowych Rady Pokoju, w których znajdują się informacje na temat planów administracji Trumpa co do dalszych działań w Strefie Gazy. W południowej części ma powstać baza wojskowa, która pomieści 5 tys. osób, a jej obszar ma wynosić ponad 350 akrów, czyli ok. 141,64 hektara. Ma być to baza dla sił zbrojnych - jak określił w planie pokojowym dla Strefy Gazy Donald Trump - Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych. Plany przeanalizowane przez "Guardiana" zakładają etapową budowę placówki wojskowej otoczonej 26 pancernymi wieżami obserwacyjnymi, ze strzelnicą, bunkrami i magazynem sprzętu wojskowego. Wszystko ma być otoczone drutem kolczastym. Wełdug nieoficjalnych ustaleń niewielka grupa oferentów z międzynarodowych firm budowlanych z doświadczeniem w strefach wojennych była już oglądać teren.

Życie w Gazie po zawieszeniu broni; luty 2026 roku / EYAD BABA/AFP/East News / East News

Nie jest na razie konkretnie określone, jakie zasady zaangażowania ISF będą obowiązywać w przypadku walk, wznowienia bombardowań przez Izrael lub ataków Hamasu. Nie jest również jasne, jaką rolę siły wojskowe mają odegrać w rozbrojeniu Hamasu, co jest warunkiem Izraela dla kontynuowania odbudowy Strefy Gazy.