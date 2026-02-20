Administracja Donalda Trumpa planuje budowę bazy wojskowej w Strefie Gazy dla 5 tys. osób - wynika z dokumentów kontraktowych Rady Pokoju, do których dotarł "The Guardian". Według brytyjskiego dziennika kompleks o powierzchni około 350 akrów, co odpowiada około 200 pełnowymiarowym boiskom do piłki nożnej, ma być bazą dla sił międzynarodowych.
- Rada Pokoju pod egidą Donalda Trumpa rozpoczęła obrady w Waszyngtonie 19 lutego.
- "The Guardian" dotarł do dokumentów z któych wynika, że ma tam powstać baza wojskowa.
- Grupa oferentów z międzynarodowych firm budowlanych miała już być na miejscu i oglądać teren.
W Gazie - w wyniku działań prowadzonych tam przez wojska izraelskie - od października 2023 roku miało zginąć około 70 tys. Palestyńczyków. Wyliczenia, prowadzone przez służby zdrowia pracujące w Gazie, były do tej pory stanowczo podważane przez Izrael, jednak pod koniec stycznia publicznie potwierdził je izraelski urzędnik ds. bezpieczeństwa. Dane wskazują, że większość zabitych to cywile.
Zawieszenie broni w Strefie Gazy oparte na planie pokojowym prezydenta USA Donalda Trumpa weszło w życie 10 października ubiegłego roku. Mimo licznych naruszeń przez obie strony, rozejm ten oficjalnie trwa do teraz i wszedł w tzw. drugą fazę, która zakłada m.in. uwalnianie pozostałych zakładników i wycofywanie wojsk izraelskich.
"The Guardian" dotarł do dokumentów kontraktowych Rady Pokoju, w których znajdują się informacje na temat planów administracji Trumpa co do dalszych działań w Strefie Gazy. W południowej części ma powstać baza wojskowa, która pomieści 5 tys. osób, a jej obszar ma wynosić ponad 350 akrów, czyli ok. 141,64 hektara. Ma być to baza dla sił zbrojnych - jak określił w planie pokojowym dla Strefy Gazy Donald Trump - Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych. Plany przeanalizowane przez "Guardiana" zakładają etapową budowę placówki wojskowej otoczonej 26 pancernymi wieżami obserwacyjnymi, ze strzelnicą, bunkrami i magazynem sprzętu wojskowego. Wszystko ma być otoczone drutem kolczastym. Wełdug nieoficjalnych ustaleń niewielka grupa oferentów z międzynarodowych firm budowlanych z doświadczeniem w strefach wojennych była już oglądać teren.
Nie jest na razie konkretnie określone, jakie zasady zaangażowania ISF będą obowiązywać w przypadku walk, wznowienia bombardowań przez Izrael lub ataków Hamasu. Nie jest również jasne, jaką rolę siły wojskowe mają odegrać w rozbrojeniu Hamasu, co jest warunkiem Izraela dla kontynuowania odbudowy Strefy Gazy.