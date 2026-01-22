Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Grzegorz Schetyna. Senatora Koalicji Obywatelskiej i byłego szefa dyplomacji zapytamy m.in. o to, czy Polska w przyszłości powinna dołączyć do Rady Pokoju. Czy nowa organizacja jest tylko chwilową inicjatywą Donalda Trumpa, o której wkrótce zapomni? Czy można wierzyć amerykańskiemu prezydentowi, jeśli chodzi o deklaracje w sprawie Grenlandii? Czy polscy żołnierze powinni dołączyć do Amerykanów i wspólnie strzec bezpieczeństwa wyspy?

Wideo youtube

Porozmawiamy też o spotkaniu Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i o deklaracjach bezpieczeństwa, które amerykański prezydent powtórzył wczoraj w rozmowie z Karolem Nawrockim.

Zapytamy też o pat w sprawie ambasadorów i spotkanie, do jakiego w tej sprawie ma dojść już za kilka dni. Czy rząd powinien ustąpić i zrezygnować ze starań o nominację dla Bogdana Klicha?

Na rozmowę Magdy Sakowskiej zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .