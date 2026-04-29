W Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapytamy Mikołaja Dorożałę o kulisy spotkania z posłami Polski 2050 i atmosferę panującą w koalicji rządowej. Jak zachowają się parlamentarzyści Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz ws. wotum nieufności? Czy obronią liderkę KP Centrum?

Wideo youtube

Wiceministra klimatu i środowiska zapytamy również o coraz liczniej pojawiające się dziki w miastach. Jak ograniczyć migrację zwierząt? Dlaczego nie ma monitoringu populacji? Jak zapewnić im bezpieczeństwo?

Dlaczego doszło do zabicia w Warszawie siedmiu dzików (w tym sześciu młodych) na Mokotowie oraz 16 dzików (w tym 12 warchlaków) na placu zabaw na Bemowie?

Politycy Polski 2050 i PSL chcą zablokować tworzenie nowych rezerwatów. Proponują wprowadzanie przepisów analogicznych do tych, które paraliżują powołanie parków narodowych. Czy ministerstwo jest w stanie przekonać do siebie koalicjantów?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 18.02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON, na stronę RMF24.pl i do naszych mediów społecznościowych.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video