Miasto otworzyło nowy wybieg dla psów przy ul. Mogilskiej. To kolejny krok w kierunku tworzenia przyjaznych przestrzeni dla mieszkańców i ich czworonożnych towarzyszy. W planach są już kolejne inwestycje w różnych częściach Krakowa. Sprawdź, które lokalizacje wybrano.

Nowy psi park przy ul. Mogilskiej w Krakowie został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i komforcie użytkowników.

Teren jest ogrodzony, posiada podwójne wejście, alejki, ławki, stoły piknikowe oraz kosze na odpady. Na miejscu znalazły się także urządzenia do zabawy i treningu psów, takie jak labirynt czy elementy do aktywności ruchowej.

Wyróżnikiem wybiegu jest fragment sztucznej trawy, testowanej pod kątem trwałości w zacienionych miejscach. „Ma ono zapobiegać powstawaniu błota i poprawić komfort korzystania z wybiegu przez cały rok” – podkreślają przedstawiciele miasta.

Całość uzupełniają nowe nasadzenia zieleni.

Kolejne inwestycje już w przygotowaniu

Otwarcie wybiegu przy ul. Mogilskiej to część większego projektu.

W ostatnim czasie zmodernizowano także wybiegi w Parku Kurczaba, Parku Rżąka, przy ul. Padniewskiego oraz Al. Kijowskiej. Wprowadzono tam m.in. podwójne śluzy wejściowe, nowe ogrodzenia i podział na strefy dla małych i dużych psów.

W marcu 2026 roku rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla kolejnych czterech wybiegów – w Parku Lotników Polskich, Parku Aleksandry, przy ul. Szczeklika oraz ul. Złocieniowej.

Planowane jest także doposażenie wybiegu przy ul. Heila oraz budowa nowego miejsca w Parku Woźniców w ramach budżetu obywatelskiego.

Nowoczesne wybiegi odpowiadają na potrzeby mieszkańców, umożliwiając bezpieczne spuszczenie psa ze smyczy i wspierając rozwój fizyczny oraz społeczny zwierząt.

„To także przestrzenie sprzyjające integracji i budowaniu lokalnych społeczności” – zaznaczają urzędnicy.