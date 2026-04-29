W kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki. Wydarzenie ma charakter państwowy - biorą w nim udział parlamentarzyści, prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką i premier Donald Tusk.

Pogrzeb Łukasza Litewki / Łukasz Gągulski / PAP

Zamiast kwiatów "dowolny gest dobroci" - bliscy zwrócili się z apelem.

Tłum przed placem kościelnym przed mszą gęstniał z każdą chwilą. Przyszli zarówno ci, którzy znali zmarłego, jak i osoby, które nigdy nie miały z nim bezpośredniego kontaktu, ale chciały pożegnać Łukasza Litewkę.

Szkoda go okropnie, nie powinno tak być. On bardzo dużo zrobił dla ludzi, dla zwierząt. Po prostu był dobrym człowiekiem - powiedziała reporterowi RMF FM jedna z kobiet, która pojawiła się przy sosnowieckim kościele.

To był bardzo dobry człowiek. Osobiście go nie znałam, ale mieszkam w Sosnowcu, czuję się zobowiązana. Chciałam być na tym ostatnim pożegnaniu - podkreśliła kolejna rozmówczyni RMF FM.

W momencie przenoszenia trumny z karawanu do kościoła rozległy się oklaski.

Mszy świętej przewodniczy biskup sosnowiecki Artur Ważny. Stajemy w tej ciszy, która boli - mówił biskup na początku wygłaszanej homilii.

W pogrzebie posła bierze udział m.in. para prezydencka Karol i Marta Nawroccy, premier Donald Tusk, szeroka reprezentacja parlamentarzystów Lewicy, z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim, wicemarszałkinią Senatu Magdaleną Biejat oraz szefową klubu Nowej Lewicy Anną Marią Żukowską.

Prezydent Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie posła Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Po mszy świętej kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu.

Udział w ceremonii w świątyni ograniczono do osób zaproszonych. Bliscy zmarłego zaapelowali, aby zamiast kwiatów i wiązanek wykonać nawiązujący do działalności posła "dowolny gest dobroci": wsparcia potrzebujących, organizacji pomocowych, schronisk czy zbiórek charytatywnych.

Śmierć posła Łukasza Litewki. Wypadek w Dąbrowie Górniczej

Do tragicznego wypadku, w którym zginłą poseł Łukasz Litewka, doszło w ubiegły czwartek na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Polityk poruszał się rowerem, gdy został potrącony przez samochód. Kierowca pojazdu został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu za to od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

Jak informuje prokuratura, kierowca nieumyślnie naruszył zasady ruchu drogowego, co doprowadziło do śmierci posła. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące. Jednocześnie sąd dopuścił możliwość opuszczenia aresztu po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 40 tysięcy złotych. Po wpłaceniu tej kwoty mężczyzna został objęty dozorem policyjnym oraz zakazem opuszczania kraju.

Łukasz Litewka - człowiek o ogromnym sercu

Łukasz Litewka był znany z zaangażowania w działalność charytatywną i społeczną . Prowadzona przez niego fundacja TeamLitewka aktywnie wspierała leczenie dzieci oraz ratowanie zwierząt, wykorzystując do tego media społecznościowe do nagłaśniania potrzeb i organizowania pomocy. Fundacja reagowała także na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, organizując zbiórki na sprzęt rehabilitacyjny czy wsparcie dla osób poszkodowanych w wypadkach.

Poseł był również inicjatorem ogólnopolskiej akcji "Zwierzogranie", której celem było wsparcie schronisk i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. W ramach tej inicjatywy prowadzono zbiórki karmy i funduszy, organizowano prelekcje behawiorystów oraz prezentacje zwierząt przeznaczonych do adopcji.

Podczas kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku Łukasz Litewka umieścił na swoich plakatach wyborczych wizerunki psów czekających na adopcję z lokalnego schroniska, wraz z ich imionami i numerem kontaktowym. Po zakończeniu kampanii banery zostały przekazane do schroniska, gdzie posłużyły jako materiał docieplający boksy dla zwierząt.