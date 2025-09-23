Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie politolog, prof. Rafał Chwedoruk. Zapytamy go między innymi o to, czy Koalicja Obywatelska utrzyma się przy władzy do 2027 roku.

Prof. Rafał Chwedoruk / Piotr Mazur / RMF FM

Prof. Rafała Chwedoruka zapytamy również o ostatnie sondaże partyjne. Czy Polska 2050 może się rozpaść? Z kim za dwa lata w wyborach parlamentarnych wystartuje PSL? Czy Radosław Sikorski zastąpi Donalda Tuska na stanowisku premiera? Jakie szanse na scenie politycznej ma nowa partia Nowa Polska? Te i inne pytania padną w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

