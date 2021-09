"Mam nadzieję, że pan Terlecki nie do końca wiedział, co mówi" - tak Bronisław Komorowski skomentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wczorajszą wypowiedź wicemarszałka Sejmu o możliwości wyjścia Polski z Unii Europejskiej. "Ale nie wykluczam, że jest to wkalkulowane w pewną koncepcję reakcji obozu rządzącego na stanowisko Komisji Europejskiej i Trybunału Europejskiego. Obóz rządzący chciał postraszyć KE i TSUE, a się sam przestraszył” – mówił były prezydent w rozmowie z Piotrem Salakiem.

