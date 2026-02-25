Ciała dwojga starszych osób i mężczyzny w średnim wieku znaleziono w środę w Siemianowicach Śląskich. Służby otrzymały zgłoszenie od zaniepokojonych sąsiadów. Sekcja zwłok będzie wyjaśniać przyczyny śmierci znalezionych osób.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Tragedia na Śląsku. Trzy ciała w mieszkaniu

Zgłoszenie w tej sprawie na policję wpłynęło w środę o poranku. Mundurowych zawiadomili zaniepokojeni sąsiedzi. Mówili oni, że od kilku dni nie mieli kontaktu z lokatorami tego mieszkania.

Jak donosi "Fakt", po otrzymaniu informacji od sąsiadów, do mieszkania skierowano m.in. policję i straż pożarną. Funkcjonariusze wyważyli drzwi, aby dostać się do środka, a następnie znaleźli zwłoki trzech osób - przekazał mł. asp. Dorian Mitas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich, cytowany przez dziennik.

Znalezione nieżyjące osoby to dwoje starszych ludzi, a także mężczyzna w średnim wieku. Obecnie przyczyny ich śmierci nie są znane. Zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, która ma wyjaśnić przyczyny zgonu.