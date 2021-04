„Tak daleko sprawy jeszcze nie zaszły” – tak poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM na pytanie, czy przygotowuje się już do przyspieszonych wyborów parlamentarnych. „Ale oczywiście o tym się mówi. Wywiad pana prezesa Kaczyńskiego zostawił pewne wątpliwości co do przyszłości. To jest jeden z możliwych wariantów rozwoju sytuacji” – dodał.

REKLAMA