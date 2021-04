„Tak się też może się zdarzyć, czego nie wykluczamy” – mówił Marek Suski w Porannej rozmowie w RMF FM, pytany o to, czy na jesieni możemy spodziewać się przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Komentując zachowanie Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry stwierdził: „Gdyby była wystraczająca większość, to z pewnością by się tak nie zachowywali”.

Marek Suski, pytany o to, czy pozbyłby się Gowina i Ziobry z koalicji, odpowiedział: Gdyby była wystraczająca większość, to z pewnością by się tak nie zachowywali. Gdyby się tak zachowywali mimo odpowiedniej większości - pewnie byłaby zmiana koalicjanta.



Poseł Prawa i Sprawiedliwości, odnosząc się do pomysłu przyspieszonych wyborów przypomniał, że Jarosław Kaczyński mówił o takiej możliwości, "jeżeli zabraknie odpowiedzialności". W mniemaniu gościa Roberta Mazurka, zachowanie Jarosława Gowina właśnie jest nieodpowiedzialne.

Szansa, która stoi przed Polską dzięki Nowemu Ładowi może być wykorzystana, tylko jeżeli będzie spokój w rządzie. Tutaj występuje chęć dominacji, albo nie wiadomo, bo Gowin nie artykułuje o co mu chodzi - mówił Suski.

"Oczekujemy, że pojawi się szacunek wobec partii" - powiedział Jarosław Gowin dla "Super Expressu". Suski, komentując te słowa przekonywał, że koalicjanci są szanowani. W ramach układu rządowego mają większe udziały, niż mają procentowo w klubie parlamentarnym - dodał.

W rządzie PiS-u z ramienia Porozumienia są ministrowie Żalek, Gryglas i Cieślak. Po wewnętrznych tarciach w partii, panowie przeszli na stronę Adama Bielana , dlatego Gowin uważa, że nie są to "jego" ministrowie. To, że oni się wewnątrz pokłócili, to nie nasza wina - skomentował Suski i dodał, że być może to wewnątrz Porozumienia brakuje szacunku. To są sprawy personalne, a nie kwestie dotyczące rozwoju kraju - mówił Marek Suski, argumentując swoją tezę o nieodpowiedzialnym zachowaniu Jarosława Gowina.

Suski: W ustaleniach ws. katastrofy smoleńskiej przeszkadza Rosja

Słyszałem, że mają się w najbliższym czasie pojawić jakieś rezultaty prac - mówił poseł Suski, pytany o prace podkomisji smoleńskiej, która od ponad 5 lat nie przedstawiła raportu z powodu wprowadzania do niego - jak to skomentował Robert Mazurek - "tajemniczych poprawek". Ma pan rację, że są to tajemnicze poprawki - przyznał gość RMF FM.

Mazurek przypomniał, że według programu wyborczego PiS "miarą wiarygodności i skuteczności Polski będzie wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej". Czy zostały one już wyjaśnione? Nie są znane przyczyny katastrofy w Smoleńsku i nie wiem, czy kiedykolwiek uda się dojść do konkluzji we współpracy z Rosją. Odmawia współpracy - mówił poseł Suski.

