W sobotę ma dojść do spotkania Pawła Kukiza z Jarosławem Gowinem. To kolejna z rozmów, które mają doprowadzić do porozumienia współtworzącego koalicję Zjednoczonej Prawicy Porozumienia z pięcioosobową grupą posłów, usuniętych z klubu PSL-Koalicja Polska.

