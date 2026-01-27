Prokuratura wystąpiła do Sejmu o uchylenie immunitetu posła PiS Antoniego Macierewicza. Sprawa dotyczy publicznego znieważenia szefa i zastępców Służby Kontrwywiadu Wojskowego podczas sejmowego wystąpienia we wrześniu 2025 roku.

Prokuratura Generalna poinformowała o złożeniu wniosku do Sejmu o uchylenie immunitetu posła Prawa i Sprawiedliwości Antoniego Macierewicza. Wniosek dotyczy wydarzeń z 11 września 2025 roku, kiedy podczas transmitowanego posiedzenia Sejmu Macierewicz publicznie znieważył szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. dr Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców: płk Krzysztofa Duszę i płk Artura Pluto.

Oskarżenia o agenturalność

Antoni Macierewicz podczas swojego wystąpienia nazwał kierownictwo SKW "agentami rosyjskimi". Prokuratorzy podkreślają, że publiczne rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o rzekomej współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi narusza dobre imię oraz autorytet funkcjonariuszy publicznych.

Choć podobne czyny są zwykle ścigane z oskarżenia prywatnego, w tym przypadku prokuratura zdecydowała się objąć sprawę ściganiem z urzędu. Jak podkreślono w komunikacie, decyzja ta została podjęta ze względu na interes społeczny.

Dalsze kroki

Wniosek o uchylenie immunitetu został przekazany marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu. Teraz decyzja w tej sprawie należy do posłów, którzy zdecydują, czy Antoni Macierewicz będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.