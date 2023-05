​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie dr Adam Eberhardt, wiceprezes Fundacji Warsaw Enterprise Institute. Porozmawiamy z nim m.in. o sytuacji w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim, gdzie od poniedziałku trwają walki wszczęte przez proukraińskich bojowników zrzeszonych w Rosyjskim Korpusie Ochotniczym i Legionie Wolność Rosji.

Oprócz tego na początku maja pojawiały się doniesienia o powstaniu organizacji o nazwie "Sojusz Ludów Tubylczych", której celem jest rozpisanie referendów separatystycznych w pięciu regionach Rosji - oprócz obwodu biełgorodzkiego, także w obwodach: nowogrodzkim i woroneskim, a także w Karelii i Czuwaszji. Nagranie z apelem przedstawicieli organizacji zamieścił dziś w sieci były minister spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko. Na ile realne jest przeprowadzenie takich referendów? Czy Rosji grozi rozpad?

Dr Adama Eberhardta zapytamy ponadto o sytuację w Bachmucie. Czy Ukraińcy rzeczywiście utracili nad nim kontrolę? Porozmawiamy też o tym, kiedy można spodziewać się zapowiadanej od wielu tygodni ukraińskiej kontrofensywy. Obejmie tylko wschód kraju, czy również Krym?

