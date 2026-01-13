Szwedzcy celnicy dokonali największego w historii kraju przejęcia kokainy. W porcie Helsingborg na zachodnim wybrzeżu zatrzymano transport zawierający aż 3 tony nielegalnej substancji. Wartość czarnorynkowa przechwyconych narkotyków szacowana jest na 2-3 mld koron szwedzkich (między 786 mln a 1,179 mld zł).

W Helsingborgu w Szwecji doszło do rekordowej konfiskaty 3 ton kokainy, największej w historii kraju (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W Helsingborgu w Szwecji doszło do rekordowej konfiskaty 3 ton kokainy, największej w historii kraju.

Narkotyki przypłynęły z Ameryki Łacińskiej w kontenerze, a ich wartość na czarnym rynku wynosi nawet do 1,18 mld zł.

Port w Helsingborgu od dawna jest celem przemytników - w ostatnich latach przechwycono tam m.in. 500 kg oraz wcześniej 1,3 tony kokainy.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Przejęcie w porcie Helsingborg

Do rekordowej konfiskaty doszło w jednym z kluczowych portów przeładunkowych Skandynawii - Helsingborgu. Narkotyki znajdowały się w kontenerze, który przypłynął z Ameryki Łacińskiej.

Podejrzany ładunek został odkryty przez pracowników hurtowni owoców i warzyw, którzy natychmiast powiadomili służby celne.

Wartość przejętej kokainy na czarnym rynku może wynosić od 2 do 3 miliardów koron szwedzkich (co odpowiada od 786 mln zł do 1, 179 mld zł) - przekazał prokurator Mans Bioerklund, cytowany przez gazetę "Sydsvenskan".

Jak dotąd nikogo nie zatrzymano w tej sprawie. Śledczy podkreślają, że postępowanie jest na bardzo wczesnym etapie.

Rosnąca skala przemytu

Konfiskata w Helsingborgu jest największą w historii Szwecji. Dla porównania, poprzedni rekord padł w 2024 roku, kiedy w porcie Nynaeshamn pod Sztokholmem przechwycono 1,3 tony kokainy.

Tamten przemyt powiązano z działalnością znanego przestępcy Ismaila Abdo, pseudonim "Truskawa".

Jak wynika z doniesień lokalnych mediów, port w Helsingborgu już wcześniej był celem przemytników. W ubiegłym roku służby w Panamie zatrzymały 3,5 tony kokainy, która miała trafić właśnie do tego szwedzkiego portu - podała gazeta "Helsingborgs Dagblad".

W innym przypadku w Helsingborgu przechwycono 500 kg narkotyków.

Narkotyki i przestępczość zorganizowana

Handel narkotykami pozostaje jednym z głównych źródeł dochodów dla szwedzkich gangów. W ostatnich latach kraj zmaga się z nasileniem przestępczości zorganizowanej, której towarzyszą liczne strzelaniny i eksplozje bomb.

Zjawisko to stanowi poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa wewnętrznego Szwecji. Służby zapowiadają dalsze działania mające na celu ograniczenie przemytu narkotyków i rozbicie zorganizowanych grup przestępczych.