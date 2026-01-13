Problemy z zakupem biletów online. PKP Intercity informuje na swojej stronie internetowej o awarii systemu sprzedaży internetowej oraz aplikacji mobilnej.
- Awaria dotyczy systemu eIC oraz aplikacji mobilnej PKP Intercity.
- Brak możliwości zakupu biletów online.
- Bilety można kupować w kasach biletowych.
- Opłata pokładowa za zakup biletu w pociągu została zawieszona do odwołania.
- Pasażerowie powinni zgłosić się do konduktora przed wejściem do pociągu.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Od rana 13 stycznia 2026 roku pasażerowie PKP Intercity napotykają trudności z zakupem biletów przez internet oraz aplikację mobilną. Spółka poinformowała o wykryciu usterki, która uniemożliwia korzystanie z samoobsługowych kanałów sprzedaży. Trwają prace nad usunięciem awarii.
PKP Intercity zachęca podróżnych do korzystania z tradycyjnych kas biletowych na dworcach. To obecnie najpewniejszy sposób na zakup biletu przed podróżą.
Pasażerowie, którym nie udało się kupić biletu przez internet lub aplikację, mogą nabyć go także bezpośrednio u konduktora w pociągu. W związku z awarią opłata pokładowa została zawieszona do odwołania.
Aby skorzystać z tej możliwości, należy zgłosić się do obsługi pociągu przed wejściem do wagonu i poinformować o problemach z zakupem biletu online.
Na raze nie podano informacji, kiedy awaria zostanie usunięta. PKP Intercity zapewnia, że pracuje nad szybkim przywróceniem pełnej funkcjonalności systemu sprzedaży biletów online.