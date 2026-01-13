Problemy z zakupem biletów online. PKP Intercity informuje na swojej stronie internetowej o awarii systemu sprzedaży internetowej oraz aplikacji mobilnej.

Awaria dotyczy systemu eIC oraz aplikacji mobilnej PKP Intercity.

Brak możliwości zakupu biletów online.

Bilety można kupować w kasach biletowych.

Opłata pokładowa za zakup biletu w pociągu została zawieszona do odwołania.

Pasażerowie powinni zgłosić się do konduktora przed wejściem do pociągu.

Od rana 13 stycznia 2026 roku pasażerowie PKP Intercity napotykają trudności z zakupem biletów przez internet oraz aplikację mobilną. Spółka poinformowała o wykryciu usterki, która uniemożliwia korzystanie z samoobsługowych kanałów sprzedaży. Trwają prace nad usunięciem awarii.

Gdzie kupić bilet podczas awarii?

PKP Intercity zachęca podróżnych do korzystania z tradycyjnych kas biletowych na dworcach. To obecnie najpewniejszy sposób na zakup biletu przed podróżą.

Pasażerowie, którym nie udało się kupić biletu przez internet lub aplikację, mogą nabyć go także bezpośrednio u konduktora w pociągu. W związku z awarią opłata pokładowa została zawieszona do odwołania.

Aby skorzystać z tej możliwości, należy zgłosić się do obsługi pociągu przed wejściem do wagonu i poinformować o problemach z zakupem biletu online.

Kiedy system wróci do normy?

Na raze nie podano informacji, kiedy awaria zostanie usunięta. PKP Intercity zapewnia, że pracuje nad szybkim przywróceniem pełnej funkcjonalności systemu sprzedaży biletów online.