Ważny krok w sprawie budowy drogi ekspresowej S10. Po spotkaniu z udziałem przedstawicieli samorządów oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zarekomendowano tzw. wariant hybrydowy trasy. Oznacza to, że S10 w stronę Szczecina pobiegnie przez cztery województwa, kilka kilometrów od Płocka.

W poniedziałek odbyło się robocze spotkanie dotyczące projektu S10, w którym uczestniczyli m.in. starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Woźniak.

Po rozmowach płockie starostwo ogłosiło - "To już pewne - trasa S10 będzie przebiegać w pobliżu Płocka".

Zgodnie z ustaleniami, do dalszych prac zarekomendowano tzw. wariant hybrydowy, według którego nowa droga ekspresowa ma przebiegać w rejonie Goślic, zaledwie kilka kilometrów od granic miasta. To długo wyczekiwana wiadomość zarówno dla mieszkańców Płocka, jak i całego regionu.

Kolejne kroki w realizacji inwestycji

Samorząd powiatu płockiego zapowiedział, że już w lutym odbędzie się posiedzenie komisji oceny projektów inwestycyjnych przy ministrze infrastruktury oraz Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, aby zatwierdzić wybrany wariant do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

"Wniosek o decyzję środowiskową zostanie złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, co da początek długo wyczekiwanej inwestycji" - poinformowało starostwo.



Kiedy pojedziemy nową S10?

Według zapowiedzi samorządu powiatu płockiego, w 2028 roku ma zostać przygotowany program funkcjonalno-użytkowy oraz ogłoszony przetarg na realizację inwestycji w ramach procedury "zaprojektuj i wybuduj".

Budowa trasy S10 w rejonie Płocka ma zostać zrealizowana w latach 2030-2033.

S10 to licząca około 400 kilometrów droga ekspresowa, która połączy Szczecin z Warszawą, przebiegając przez cztery województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie.

Budowa trasy prowadzona jest odcinkami, a samorząd Płocka i powiatu płockiego od wielu lat zabiegał, aby przebiegała ona jak najbliżej miasta.

