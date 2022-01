Trudności z wjazdem na wzniesienia to efekt burzy śnieżnych, które przeszły nad wieloma miejscami w Polsce. Strefa burzowa przemieszczała się w poniedziałek z północy na południe kraju z dosyć dużą prędkością. Zobaczcie nagranie śnieżnej zawieruchy z centrum Katowic.

Uszkodzony dach w hali produkcyjnej w Kłobucku i już prawie 200 strażackich interwencji - taki jest dotychczasowy bilans załamania pogodowego w Śląskiem. W Pszowie zerwany konar drzewa spadł na kobietę. Po burzy śnieżnej, która przeszła nad regionem, fatalne są także warunki drogowe.

Armagedon drogowy na Śląsku

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, droga krajowa nr 78 w Mysłowicach jest zablokowana, bo doszło tam do wypadku. Z kolei na trasie DK 86 w rejonie Wojkowic Kościelnych zablokowany jest wjazd na trasę, ponieważ na zaśnieżonym podjeździe utknęła tam ciężarówka. Podobnie jest na DK 78 w Zawierciu-Żerkowicach - ciężarówka utknęła na stromym odcinku drogi.



Jak do tej pory w województwie śląskim doszło do około 140 kolizji i stłuczek. Blisko połowa z nich miała miejsce w ciągu niespełna godziny.

Burza śnieżna nad Śląskiem

Silny wiatr, intensywne opady śniegu i błyskawice - tak często wyglądały burze śnieżne, które przeszły nad Polską w poniedziałek, 17 stycznia.



Zobaczcie nagranie z centrum Katowic.

