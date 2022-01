Front burzowy, który od rana przechodzi nad całym krajem, dotarł do Małopolski. Strażacy tylko dziś interweniowali ponad 3 200 razy. Na razie wiadomo o dwóch osobach poszkodowanych. 47-letni mężczyzna i 42-letnia kobieta trafili do szpitala. Do wypadku doszło w Elblągu, dziś wcześnie rano. W wyniku silnego wiatru na przechodniów spadło drzewo. Burze i wichury najwięcej szkód wyrządziły na Mazowszu. Tam strażacy byli wzywani najczęściej, niemal 1000 razy, ale skutki odczuwalne są w całym kraju. W województwie świętokrzyskim bez prądu pozostaje 16 tysięcy odbiorców. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Poniżej może sprawdzić, gdzie obecnie jest burza.

