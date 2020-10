52-letni Włoch został aresztowany 16 października we wschodniej Francji na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wydanego przez Niemcy, które oskarżają go o popełnienie 160 gwałtów i napaści seksualnych na nieletnich - przekazała francuska policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Mężczyzna, zatrzymany w zeszły piątek w Rumersheim-Le-Haut niedaleko Strasburga, jest podejrzany o zgwałcenie i wykorzystywanie seksualne dzieci swoich towarzyszek życiowych w latach 2000-2014.

W Niemczech wszczęto przeciwko niemu 122 śledztwa w sprawie 160 aktów gwałtu i napaści seksualnych na nieletnich - poinformowała francuska Krajowa Brygada ds. Poszukiwania Zbiegów (BNRF). Jak dodano, mężczyzna niedawno uciekł z Niemiec i osiedlił się w przygranicznym regionie Alzacji, na wschodzie Francji.



7 października BNRF została zaalarmowana przez swoich niemieckich odpowiedników o tym, że podejrzany przebywa we Francji. 10 października przekazano informację o jego lokalizacji Francuzom. Śledztwo powierzono wtedy policji kryminalnej w Strasburgu.



16 października Brygada Dochodzeniowo-Interwencyjna w Strasburgu (BRI) aresztowała mężczyznę w domu jednej z jego partnerek. Do czasu przekazania niemieckim władzom zatrzymany przebywał w więzieniu w Colmar.



Według informacji, którymi dysponuje BNRF, Cosimo Chionna od listopada 2000 r. przez ok. 10 lat miał gwałcić swoją własną córkę. W tym samym czasie miał dopuszczać się tych samych przestępstw wobec nieletnich córek swojej innej partnerki. Działał w różnych kręgach rodzinnych - przekazało BNRF.