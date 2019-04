Jedno z najstarszych miast na Mazowszu, położony około 100 kilometrów od Warszawy nad rzeką Łodynią Ciechanów jest dzisiaj Twoim Miastem w Faktach RMF FM! Zajrzymy do wyjątkowej na skalę światową budowli: ciechanowskiej Wieży Ciśnień, odwiedzimy świetnie zachowany gotycki zamek, w którym Henryk Sienkiewicz umiejscowił część akcji "Krzyżaków", w tym pojedynek Zbyszka z Rotgierem, i sprawdzimy, dlaczego Ciechanów nazywany bywa miastem miodem płynącym.

Specjalny trening na start aktywnego weekendu obiecał mistrz olimpijski Szymon Kołecki. Sprawdzimy też, jak smakuje miód z pasieki, która od niedawna działa na dachu ciechanowskiego urzędu miasta. Będzie też specjalna atrakcja. W samo południe w ciechanowskim parku odbędzie się akcja sadzenia drzew przez mężczyzn. Szczególnie zaproszenie są na nią panowie, którzy niedługo zostaną ojcami.

Gotycki zamek i... legenda o żabie

"Tymczasem na podwórcu zamkowym ubito śnieg i posypano go popiołem, aby nogi walczących nie grzęzły lub nie ślizgały się po gładkiej powierzchni. W całym zamku panował ruch nadzwyczajny. Wzruszenie tak opanowało rycerzy i dwórki, że w nocy poprzedzającej bitwę nikt nie spał. Mówiono sobie, że walka konna na kopie, a nawet na miecze, często kończy się na ranach, natomiast piesza, a zwłaszcza na straszliwe topory, zawsze bywa śmiertelna. Wszystkie serca były po stronie Zbyszka, ale właśnie im kto więcej miał przyjaźni dla niego lub dla Danusi, z tym większym niepokojem przypominał sobie, co rozpowiadano o sławie i sprawności Krzyżaka. (...) Ale gdy świtaniem podniósł się i szedł przez kaplicę, aby przywdziać zbroję w izbie zamkowej, znowu przybyło im nieco serca, gdyż głowa i twarz Zbyszka były wprawdzie chłopięce, natomiast ciało nad miarę rosłe i silne, tak iż wydawał im się chłopem na schwał, który poradzi sobie, choćby z najtęższym mężem. Bitka miała się odbyć na podwórzu zamkowym, które wokoło otaczał krużganek." - to fragment powieści Henryka Sienkiewicza "Krzyżacy", którego akcja rozgrywa się właśnie na terenie zamku w Ciechanowie.

Zamek Krzyżacki / fot. mat. prasowe UM Ciechanów /

Jego budowa rozpoczęła się około roku 1355. Zamek ciechanowski był praktycznie nie do zdobycia i nigdy nie został zajęty przez wrogów, chociaż takie próby podejmowali Krzyżacy, czego dowodem są znalezione w fosie zamkowej w trakcie badań archeologicznych dwa miecze i inne fragmenty uzbrojenia rycerzy zakonnych.

Zamek na przełomie XIV i XV wieku pełnił rolę obronnego zamku granicznego, ponieważ granica Państwa Krzyżackiego przebiegała wzdłuż rzeki, tuż za północnym murem zamku.

Z Zamkiem w Ciechanowie związana jest też legenda o tak zwanej żabusi. Swój początek ma ona w historii o kasztelanie, który dawno temu mieszkał w Ciechanowie ze swoją córką. Dziewczyna była piękna, a swoim wdziękiem i uśmiechem doprowadzała młodzieńców do szaleństwa. Niestety, w parze z jej niezwykłą urodą nie szła skromność. Młoda kasztelanka pełna była pychy, wszystkich traktowała z góry i łamała męskie serca bez chwili namysłu. Za karę została zamieniona w żabę. Podobno do dzisiaj można ją spotkać w okolicy ciechanowskiego zamku.

Wieża Ciśnień, która pokonała egzotyczne budowle

Charakterystyczną budowlą dla Ciechanowa jest Wieża Ciśnień, która kilka lat temu zajęła piąte miejsce w rankingu najbardziej niezwykłych budowli portalu The World Geography. Wieża od 47 lat stoi na najwyżej położonym miejscu w mieście. W plebiscycie pokonała wieże z USA, Japonii, Tajlandii czy Kanady.

Słynna Wieża Ciśnień / fot. mat. prasowe UM Ciechanów /

Wieżę w 1972 roku zaprojektował architekt Jerzy Bogusławski. Wyglądem budowla przypomina zbiornik z blachy stalowej o kształcie opony o średnicy 7 metrów i opartej na konstrukcji z 64 prostych rur. Całość sięga wysokości 22 metrów. Pompy i zawory umieszczone są w podziemnej komorze, ukrytej w płycie fundamentowej.

Nowe centrum nauki w Ciechanowie

Tuż obok Wieży Ciśnień powstaje nowy budynek, w którym działać ma nowe centrum nauki - Eksploratorium Matematyki i Techniki.

W wybudowanym pawilonie o powierzchni ok. 600 metrów kwadratowych, znajdą się pomieszczenia edukacyjne przeznaczone między innymi na warsztaty multimedialne rozwijające zainteresowania matematyką, techniką i innymi naukami ścisłymi.

Ciechanowskie Eksploratorium ma współpracować z warszawskim Centrum Nauki Kopernik. W środku powstanie też Klub Młodego Odkrywcy, organizujący między innymi warsztaty naukowe. W budynku znajdzie swą siedzibę również Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta, czyli miejsce przeznaczone na odczyty, wystawy i spotkania tematyczne, a także Klub Seniora.

Budżet rewitalizacji to ponad 13 milionów złotych, z czego ponad 6 milionów to dofinansowanie unijne.

Miodobranie w Ciechanowie

"Pierwsza zima pszczół w ulach na ratuszu przebiegła pomyślnie, wszystkie rodziny przeżyły. Pasieka jest na etapie wiosennego rozwoju, przygotowuje się do pierwszego dużego wiosennego pożytku. W każdym ulu jest jedna królowa, która aktualnie poprzez intensywne czerwienie zapewnia powiększenie liczebności rodziny" - poinformował kilka dni temu ciechanowski Urząd Miasta.

Ratusz w Ciechanowie / fot. mat. prasowe UM Ciechanów /

Na dachu tamtejszego Ratusza przed rokiem zamontowano pięć uli. Obecnie jest w nich około 100 tysięcy pszczół. Pasieką opiekuje się wykwalifikowany pszczelarz, który odwiedza ją co najmniej raz w tygodniu. Wkrótce pszczół będzie ok. 350 tysięcy.