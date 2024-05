Wielki powrót Twojego miasta stało się faktem. To właśnie dzisiaj żółta ekipa najpopularniejszej stacji radiowej w kraju zaparkowała na rynku w Rawiczu. Twoje fajne miasto w RMF FM zapraszało na dzień pełen atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Dołącz do nas i odkryj miasto najsłynniejszej polskiej młociarki, Anity Włodarczyk.

Już dzisiaj, w sobotę (18 maja), Rawicz dzięki akcji Twoje fajne miasto w RMF FM zmienił się w centrum rozrywki, muzyki i niezwykłych historii. Żółtą ekipę RMF FM mogliście znaleźć na rawickim rynku, obok ratusza. Byliśmy z wami do godz. 15:00.

Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji: radiowe serduszka, gadżety, muzykę na żywo, wszystko to, co znacie z majówkowej wyprawy kampera RMF FM.

Goście, którzy zjawili się na rynku - w mobilnym studiu RMF FM, sercu całej akcji - mieli rzadką okazję zobaczyć z bliska, jak powstają Fakty RMF FM, zajrzeć do naszego wozu satelitarnego oraz spotkać naszych reporterów.

Oczywiście chcieliśmy też usłyszeć wasze historie, opowieści o miejscach, które uwielbiacie w Rawiczu. Bo choć wielu miasto kojarzy się z zakładem karnym, to nie wszyscy wiedzą, że Rawicz może się pochwalić drugimi co do wielkości w Polsce plantami.

Naszą relację z wyjazdu do Rawicza mogliście śledzić w naszych mediach społecznościowych - na Facebooku i na Instagramie.

Dlaczego symbolem Rawicza jest niedźwiedź?

Rawicz to miasto rodzinne najsłynniejszej polskiej młociarki, Anity Włodarczyk.

Polska mistrzyni przyznaje, że planty okalające rawickie stare miasto to jej ulubione miejsce. Są pod względem długości drugim tego typu parkiem w Polsce, po Plantach krakowskich. Z tego, co pamiętam, liczą niecałe trzy kilometry długości. Wykorzystywane są jako trasa biegowa, rekreacyjna. Też pamiętam jak uczęszczając do szkoły podstawowej czy średniej bardzo często brałam udział w biegach organizowanych właśnie po Plantach - opowiada.

Apteka miejska i radziecka ?

Z kolei na rynku w Rawiczu pod numerem 33 znajduje się budynek z nietypowym napisem APTEKA MIEJSKA I RADZIECKA. To jest zachodnia pierzeja rynku - napis na rawiczanach nie robi wrażenia, ale turystów na pewno intryguje. O co chodzi?

Jak informują nasi dziennikarze budynek ten zbudował w 1692 roku Jakub Sauer. Napis nie ma nic wspólnego z państwem radzieckim.

"Miejska" dlatego, bo udzielała ulgi na leki dla najbiedniejszych, a "Radziecka", ponieważ każdy z kolejnych właścicieli tej apteki miał prawo zasiadania w Radzie Miejskiej Rawicza i miał w niej prawo głosu.

Bajgle w Rawiczu

Rawicz z Krakowem, oprócz plant, łączy jeszcze jedna rzecz - bajgle. W wielkopolskim mieście można dostać m.in. bajgle rzepakowe.

"Jest to nowość w naszej firmie (...) smakują wyśmienicie, z rzepakiem, z dodatkiem siemienia lnianego, sezamu, udekorowane serkiem gouda i sezamem" - powiedziała RMF FM pani pracująca w jednej z rawickich piekarni.

Wypieki powstają na bazie jogurtu naturalnego i jak słyszymy z ust piekarzy, cieszą się powodzeniem.

Rawicka Miss World Eco

W Rawiczu spotkaliśmy się również z Wiktorią Karkosz, dziewczyną, która zdobyła tytuł Miss World Eco. Co to znaczy "sukces po rawicku" i co dla rawickiej miss oznaczają konkursy piękności, pytał Beniamin Piłat.

Sportowe oblicze miasta

Sportowy Rawicz niejedno ma imię. Miasto jest domem rodzinnym młociarki Anity Włodarczyk, ale również piłkarza Karola Świderskiego. Nasze plenerowe studio odwiedził jego tato, Grzegorz Świderski.

W jakiej formie jest nasz napastnik?

Rawicz jest dziś po raz 12. gospodarzem 24-godzinnego festiwalu sportu. W ramach wydarzenia przewidziano bieg, który potrwa dobę.

W taki dzień jak dziś, gdy pogoda dopisuje, rawiczanie mogą skorzystać z tzw. poligonu. To teren nad trzewa stawami, który został odebrany wojsku, zrewitalizowany i przystosowany do potrzeb mieszkańców. Mówi się o nim jako o nowym centrum sportu i rekreacji. Mieszkańcy podpowiadają nam, że obiekt oddano do użytku ok. dwa miesiące temu. Ścieżki pieszo-rowerowe, siłownia pod chmurką, ścianki wspinaczkowe, plac zabaw czy miejsce do grillowania - wszystkie te atrakcje czekają na mieszkańców i odwiedzających Rawicz.

Kolejne miasta czekają na odkrycie

Rawicz to dopiero początek wspólnej przygody z miastem, które ma wiele do zaoferowania. Do wakacji odwiedzimy kilka wyjątkowych miejscowości. Pamiętajcie, że możecie też zgłosić swoje miasto, zaproponować miejsce, które koniecznie musimy odwiedzić.