Magda Linette i duńska tenisistka Clara Tauson awansowały do 1/8 finału debla w turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Cincinnati. W pierwszej rundzie wygrały z parą słowacko-brytyjską Tereza Mihalikova - Olivia Nicholls 4:6, 6:2, 10-7.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zobacz również: Wielki awans Igi Świątek w światowym rankingu

Polka i Dunka o ćwierćfinał zagrają z najwyżej rozstawionym duetem, mistrzyniami olimpijskimi z Paryża, Włoszkami Jasmine Paolini i Sarą Errani.

W deblu Linette jest jedyną Polką zgłoszoną do turnieju. 33-letnia poznanianka rywalizację w grze pojedynczej, jako rozstawiona z numerem 31., rozpocznie od drugiej rundy. Jej rywalką będzie Słowaczka Rebecca Sramkova.

Iga Świątek (nr 3) i Magdalena Fręch (nr 22) także miały tzw. wolny los w pierwszej rundzie singla. Świątek w drugiej pokonała już Rosjankę Anastazję Potapową 6:1, 6:4, a Fręch wieczorem zagra z Rumunką Soraną Cirsteą.

Wynik meczu 1. rundy debla:

Magda Linette, Clara Tauson (Polska, Dania) - Tereza Mihalikova, Olivia Nicholls (Słowacja, W. Brytania) 4:6, 6:2, 10-7.