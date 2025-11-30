Ostatecznie odwołano niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Ruce w Finlandii. Po południu poinformowali o tym organizatorzy zawodów. Powodem był silny wiatr.

Austriak Jan Hoerl podczas konkursu w Ruce w sobotę 29.11.2025 / Kimmo Brandt / PAP/EPA

W niedzielę przed godz. 15:00 miał się rozpocząć konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Ruce w Finlandii. Tak się jednak nie stało. Zawody ostatecznie odwołano ze względu na silny wiatr.

Z kolei w sobotę po południu odbyła się pierwsza seria konkursowa w Ruce. Tylko jeden nasz reprezentant - Kacper Tomasiak - punktował. Polak w pierwszej serii uzyskał 129 m i zajął 18. miejsce.

Z powodu wiatru zdecydowano o przerwaniu drugiej serii. Wygrał lider klasyfikacji generalnej Słoweniec Anze Lanisek.

Pogoda od początku sobotnich zmagań sprawiała problemy skoczkom. Wiatr już w pierwszej serii wymuszał przerwy, a w drugiej nasilały się opady deszczu ze śniegiem.