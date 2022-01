Słynny skoczek narciarski 44-letni Janne Ahonen, który niedawno zdobył brązowy medal w mistrzostwach Finlandii, przyznał, że po ośmiu latach abstynecji ma ponownie problemy z chorobą alkoholową.

Janne Ahonen / Kimmo Brandt / PAP/EPA

Jestem alkoholikiem na drodze do wyzdrowienia. Osiem lat udawało się (nie pić alkoholu - przyp. red.), ale spotkania wiosną ze znajomymi, kilka piw spowodowały, że problem powrócił - powiedział stacji telewizyjne YLE pięciokrotny triumfator Turnieju Czterech i pięciokrotny mistrz świata.



Ahonen postanowił, że zwróci się po profesjonalną pomoc.



Myślałem, że dorosłem, zmądrzałem, ale tak nie było. Natychmiast wpadłem w to z powrotem. Musiałem stłumić swoją dumę i szukać pomocy z zewnątrz - dodał skoczek, przyznając ze sukcesy w karierze sportowej spowodowały, że zachowywał się jak gwiazda rocka i ukrywał chorobę.

Ahonen skakał w Planicy po alkoholu

Przypomniał wypadek na słoweńskiej Letalnicy w 2005 r., gdy nie ustał skoku na mamuciej skoczni, po tym jak wylądował na 240 metrze i uderzył plecami oraz głową w zeskok. Odmówił wówczas transportu do szpitala, by badania krwi nie ujawniły resztek alkoholu w organizmie.



Ostatnie jego wyczyny na skoczni w Lahti spowodowały, że w Finlandii pojawiły się pytania o udział Ahonena w igrzyskach. Spekulacje zostały szybko zdementowane przez samego zainteresowanego. Owszem, utytułowany zawodnik do Pekinu się wybiera, ale w roli komentatora telewizyjnego.



Ahonen, 36-krotny triumfator zawodów PŚ, kończył karierę kilkukrotnie. Po raz pierwszy w 2008 roku, potem w 2011 r. Wrócił jednak do skoków i brał udział w igrzyskach w Soczi (2014) i Pjongczangu (2018).