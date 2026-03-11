Kierowca furgonetki wjechał w środę rano w zaporę nieopodal Białego Domu. Sprawca został zatrzymany - poinformowała waszyngtońska policja. Nie ma ofiar. Incydent ma wyjaśnić śledztwo.

Jak podała policja w oświadczeniu, do zdarzenia doszło około godz. 6.37 rano czasu lokalnego (godz. 11.37 w Polsce) na skrzyżowaniu Connecticut Avenue i ulicy H, tuż przy Parku Lafayette'a pod Białym Domem.

"Funkcjonariusze MPD w pobliżu Białego Domu przybyli na pomoc US Secret Service po tym, gdy furgonetka przejechała przez zaporę. (...) Nie ma w tej chwili doniesień, by (ktokolwiek) doznał obrażeń. Kierowca furgonetki został zatrzymany, trwa śledztwo" - napisano w komunikacie policji.

Po incydencie teren Białego Domu został tymczasowo zamknięty.