Czy zima pokrzyżuje plany piłkarzom i kibicom? Piłkarska Ekstraklasa wznawia rozgrywki w przyszły weekend. "Na ten moment wydaje się, że mecze odbędą się zgodnie z planem" - twierdzi dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA Marcin Stefański.

Ekstraklasa wraca do gry w przyszły weekend, mimo trudnych warunków pogodowych.

Mecze mają odbyć się zgodnie z planem - zapewnia Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA.

Największym zagrożeniem dla rozgrywek są intensywne opady śniegu, nie niskie temperatury.

W Polsce od wielu tygodni panują sroga zima, temperatura często spada poniżej minus 10 stopni Celsjusza. Tymczasem już w następny weekend drużyny najwyższej klasy rozgrywek wracają do rywalizacji o punkty - na 30 stycznia zaplanowane są mecze w Lubinie i Radomiu, a w następnych dniach kolejne spotkania.

Dyrektor Ekstraklasy uspokaja

Mamy świadomość, że warunki atmosferyczne w tej części Europy są dalekie od optymalnych. Monitorujemy sytuację bardzo dokładnie. Jesteśmy w kontakcie z klubami. Prognozy są zmienne, ale na ten moment wydaje się, że mecze odbędą się zgodnie z planem - powiedział PAP Stefański, odpowiedzialny m.in. za terminarz rozgrywek.

Poważniejszym problemem niż niska temperatura byłyby nagłe i intensywne opady śniegu, które stanowiłyby największe zagrożenie w kontekście rozgrywania meczów, czego doświadczyliśmy na początku grudnia - dodał.

W obecnym sezonie dwukrotnie zdarzyło się dotychczas, że odwołano mecze ze względów pogodowych - we wrześniu w Płocku z powodu opadów deszczu i późną jesienią w Białymstoku po ataku zimy.

Pozostajemy w stałym kontakcie także z ligami funkcjonującymi w zbliżonych warunkach klimatycznych do naszych. Na ten moment żadna z nich nie planuje odwoływania spotkań. Odbyły się już mecze Ligi Mistrzów, m.in. Bodoe/Glimt w Norwegii, a także Ligi Europy, rozgrywane często w warunkach równie trudnych, jakie obecnie panują w Polsce - zaznaczył dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA.

Jak przypomniał, żadne obowiązujące przepisy nie określają minimalnej temperatury, przy której obligatoryjnie spotkania nie mogą być rozgrywane. Istnieją jedynie zalecenia UEFA, przy czym sama UEFA nigdy nie odwołała meczu wyłącznie z powodu niskiej temperatury - dodał.

Napięty kalendarz

Stefański podkreślił również, że wszystkie ligi w Europie mierzą się obecnie z bardzo napiętym kalendarzem, który ze względu na zbliżające się mistrzostwa świata jest jeszcze mniej elastyczny.

Musimy również pamiętać o konieczności rezerwowania terminów na rozgrywki pucharowe UEFA. Już dziś wiemy, że wszystkie cztery terminy pucharowe przewidziane na luty i marzec zostaną wykorzystane przez polskie kluby, grające w Lidze Konferencji - nadmienił.

Według niego dużym atutem polskiej ligi jest bardzo dobra infrastruktura.

Zdecydowana większość klubów dysponuje stadionami z zadaszonymi trybunami, a wszystkie mają podgrzewane murawy i wiemy, że prowadzą prace przygotowawcze przed pierwszymi meczami. Liczymy, że obiekty będą odpowiednio przygotowane do rozgrywania spotkań w warunkach zimowych. Chodzi tu nie tylko o boisko, ale trybuny czy drogi dojazdowe na stadiony. Dobrym przykładem są Niemcy, gdzie, jeśli dochodziło do odwoływania spotkań ligowych, to powodem nie była niska temperatura, a opady utrudniające dotarcie na stadion i bezpieczny powrót - przypomniał.

Kluby wiedzą, jaka jest sytuacja i odpowiednio się do tego przygotowują, także dbając o komfort kibiców, zapewniając im m.in. dostęp do ciepłych napojów - zakończył Stefański.