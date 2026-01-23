Magda Linette pożegnała się z turniejem singlowym Australian Open. W piątkowy poranek Polka odpadła w trzeciej rundzie, przegrywając z rozstawioną z numerem 19. czeską tenisistką Karoliną Muchovą 1:6, 1:6. Spotkanie trwało 63 minuty.

Magda Linette / ZUMA Press Wire/Shutterstock/Rex Features / East News

Magda Linette zakończyła udział w Australian Open 2026 na trzeciej rundzie.

Polka przegrała w piątek w Melbourne z Czeszką Karoliną Muchovą, rozstawioną z numerem 19.

Było to piąte starcie Linette z Muchovą w karierze - Polka poniosła czwartą porażkę.

W rywalizacji singlowej Australian Open z reprezentantów Polski pozostała już tylko Iga Świątek.

Magda Linette mierzyła się z Karoliną Muchovą po raz piąty w karierze i doznała czwartej porażki.

33-letnia Poznanianka tylko raz wygrała co najmniej trzy mecze w Wielkim Szlemie. Miało to miejsce w 2023 roku właśnie w Melbourne, gdy zatrzymała się na półfinale.

W pierwszej rundzie Linette wygrała z rozstawioną z numerem 15. Amerykanką Emmą Navarro 3:6, 6:3, 6:3, a w drugiej z jej rodaczką Ann Li 6:3, 6:3.