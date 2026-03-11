Czy polityczny spór wokół unijnego programu SAFE nie grozi tym, że Polska straci czas na wykorzystanie tych pieniędzy? Czy wizyta króla Szwecji przybliża nas do nowych kontraktów dla polskiego przemysłu zbrojeniowego? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Konrada Gołotę, wiceministra aktywów państwowych. Zapraszamy!

Wideo youtube

Z wiceministrem aktywów państwowych Konradem Gołotą porozmawiamy m.in. o SAFE. Czy polityczny spór wokół unijnego programu zagraża wykorzystaniu tych pieniędzy?

Porozmawiamy także o przyszłości polskiego przemysłu obronnego: budowie nowych fabryk amunicji czy miliardowych inwestycjach w zbrojeniówkę.

Zapytamy też o współpracę ze Szwecją i wizytę króla Karola XVI w Polsce - czy przełoży się ona na konkretne kontrakty dla polskich firm i program okrętów podwodnych Orka? Będzie również o nowym systemie obrony powietrznej SAN, który ma powstać za miliardy złotych.

Czy polska zbrojeniówka jest gotowa na tak duże zamówienia? Czy Polska może stać się jednym z kluczowych producentów uzbrojenia w Europie?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .