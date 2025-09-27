Polscy siatkarze przegrali w półfinałowym meczu MŚ na Filipinach 0:3 z Włochami, którzy w niedzielę o złoty medal powalczą z Bułgarią. Biało-Czerwoni zagrają o brąz z Czechami.

Siatkarze przegrali z Włochami 0:3 / VOLLEYBALL.WORLD /

Polska przegrała z Włochami 0:3 (21:25, 22:25, 23:25) w meczu o finał mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn na Filipinach.

Biało-Czerwoni grali w osłabieniu, bo na parkiet nie wyszedł Bartosz Kurek.

Kapitan polskiej reprezentacji doznał urazu rano w sobotę i do protokołu meczowego został wpisany jako libero.

Podopieczni trenera Nikoli Grbicia w meczu o brązowy medal zagrają w niedzielę o godz. 8.30 czasu polskiego z Czechami.

W finale na Włochów czeka już Bułgaria, która wcześniej pokonała Czechy 3:1. Podium mistrzostw świata będzie w całości europejskie po raz pierwszy od 1966 roku.