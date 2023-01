Przyjmujący Bartosz Bednorz został zawodnikiem Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Siatkarz w tym sezonie grał w chińskim zespole Shanghai Bright.

Bartosz Bednorz / Adam Warżawa / PAP

"28-letni przyjmujący wraca do polskiej ekstraklasy po pięcioletniej przerwie, kiedy to odchodząc z PGE Skry Bełchatów przeniósł się do włoskiej Modeny. Po dwóch sezonach gry we włoskiej Serie A potem bronił barw Zenitu Kazań, gdzie grał do końca sezonu 2021/22" - przypomniano w sobotnim komunikacie kędzierzyńskiego klubu.

5 stycznia Bednorz, mający za sobą występy w reprezentacji Polski, zakończył sezon w lidze chińskiej, gdzie wywalczył z zespołem wicemistrzostwo kraju.

"Zawsze stawiam sobie najwyższe cele, w związku z tym oczekiwania też są spore. Zdaję sobie sprawę, że ZAKSA to klub, który każdego roku ma dużo do udowodnienia. W ostatnich latach chłopaki zrobili świetną robotę, zostawiając serce na boisku zapracowali na to, żeby ten klub zyskał jeszcze większy szacunek. Przed nami niełatwe zadanie, ale wierzę, że bardzo szybko się zaaklimatyzuję i razem powalczymy o obronę tytułów" - powiedział Bednorz, cytowany we wspomnianym komunikacie.