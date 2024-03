Dziś o godz. 20:45 cała Polska na co najmniej dwie godziny wstrzyma oddech. O tej godzinie na boisko w Cardiff wybiegną piłkarze reprezentacji Polski, którzy powalczą o awans na tegoroczne mistrzostwa Europy. Sprawa jest prosta - jeśli Biało-Czerwoni wygrają z Walią, to wystąpią na turnieju w Niemczech, ale jeśli przegrają, to obejrzą je w telewizji. "Wyjdziemy z nastawieniem i świadomością, że przyjechaliśmy tutaj zwyciężyć" - zapewnił selekcjoner Michał Probierz.

Jakub Piotrowski (C) cieszący się z gola w meczu z Estonią (5:1) / Leszek Szymański / PAP Droga Polski do baraży Reprezentacja Polski, której selekcjonerem do września 2023 roku był Portugalczyk Fernando Santos, zajęła trzecie miejsce w swojej grupie eliminacji mistrzostw Europy, za Albanią i Czechami. Miała jednak prawo wystąpić w barażach, dzięki udziałowi w 2022 roku w najwyższej dywizji Ligi Narodów. W półfinale ścieżki barażowej Polacy pokonali w miniony czwartek w Warszawie Estonię 5:1 , a Walia tego samego dnia wygrała u siebie z Finlandią 4:1 . Historia po stronie Polski Dzisiejszy mecz rozstrzygnie o tym, kto wystąpi w rozpoczynających się 14 czerwca mistrzostwach Europy w Niemczech. Biało-Czerwoni przystępują do tego starcia w optymistycznych nastrojach. Od czasu, gdy 20 września trenerem kadry został Michał Probierz, nie przegrali ani razu - zanotowali trzy zwycięstwa i dwa remisy. Świetnie dla Polski wygląda również historyczny bilans dziesięciu meczów z Walią. Siedem zwycięstw, dwa remisy i tylko jedna porażka, od której minęło już ponad pół wieku - w 1973 roku (pierwsza konfrontacja w historii obu drużyn). Do dwóch ostatnich potyczek doszło w poprzedniej edycji Ligi Narodów. 1 czerwca 2022 roku we Wrocławiu gospodarze zwyciężyli 2:1, a niespełna cztery miesiące później wygrali 1:0 w Cardiff. Sebastian Szymański (L) cieszący się z gola w meczu z Estonią (5:1) / Leszek Szymański / PAP Polacy są pewni siebie i nie mają żadnych obaw Michał Probierz przyznał przed finałem barażowym, że najważniejsze, aby jego zespół narzucił swój styl grania i od początku dominował na boisku . Dla nas najważniejsze będzie jednak to, żebyśmy narzucili swój styl. Żebyśmy grali od początku tak jak my chcemy, dominowali w tym spotkaniu. I żebyśmy wytrzymali od początku ten mecz fizycznie, bo wiadomo, że będzie dużo walki. Ważne będzie również przygotowanie mentalne. Wyjdziemy z nastawieniem i świadomością, że przyjechaliśmy tutaj zwyciężyć - dodał. Jak podkreślił, reprezentacja Polski podchodzi do wtorkowego finału barażowego "z pewnością siebie i bez żadnych obaw". Jesteśmy silni psychicznie i dobrze przygotowani do tego meczu. Jestem o tym przekonany - zapewnił. Przyznał, że po zwycięstwie nad Estonią był zadowolony z tego, jak często jego drużyna oddawała strzały na bramkę rywali. Chcemy utrzymywać się przy piłce, szukać możliwości uderzeń. I z tego właśnie jestem najbardziej zadowolony po ostatnim spotkaniu, że oddaliśmy dużo strzałów, zdobyliśmy bramki. Gdybyśmy wcześniej wykorzystali swoje okazje, w jesiennych meczach w Warszawie z Mołdawią i Czechami (remisy po 1:1 - przyp. red.), to na pewno nie gralibyśmy we wtorek spotkania barażowego - zauważył selekcjoner. Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz / Leszek Szymański / PAP "Bać to się mogę choroby i śmierci bliskich" Na pytanie, czy nie obawia się, że to może być jego ostatni mecz w roli selekcjonera Biało-Czerwonych, odparł: "Nie. Bać to się mogę śmierci i choroby bliskich". Jestem trenerem od wielu lat i od dawna powtarzam humorystycznie, że jedną ręką podpisuję kontrakt, a w drugiej trzymam walizkę. Tyle razy mnie już zwalniano i zatrudniano... Zdaję sobie sprawę, że trzeba zrobić wszystko, aby jutro wygrać. Tym człowiek żyje, to jest najważniejsze. Czy prowadzę dzieci, seniorów, czy - jak teraz - reprezentację Polski, to zawsze chcę zwyciężyć. I zawsze robię wszystko najlepiej jak potrafię - podkreślił Michał Probierz. Przypomniał po raz kolejny znane powiedzenie, że "meczów barażowych się nie gra, mecze barażowe się wygrywa". Dokonaliśmy bardzo wnikliwej selekcji w reprezentacji. Wtorkowe spotkanie będzie dla nas również istotnym podsumowaniem półrocznej pracy, jaką wykonaliśmy - zaznaczył. Selekcjoner reprezentacji Polski poinformował przy okazji, że ma... prezent dla trenera Walijczyków Roberta Page'a. Przywiozłem trenerowi piłki golfowe, bo wiem, że uprawia tę dyscyplinę. Z polskim logo, z jednego z turniejów. Mieliśmy okazję rozmawiać przy okazji losowania baraży (w listopadzie 2023 roku - przyp. red.) - powiedział selekcjoner. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski podczas treningu kadry na stadionie w Cardiff / Leszek Szymański / PAP Daniele Orsato sprzyja Biało-Czerwonym Wtorkowy mecz poprowadzi Daniele Orsato. 48-letni Włoch wcześniej pięciokrotnie sędziował Polakom i żadnego z tych meczów nie przegrali. Arbiter przyniósł Biało-Czerwonym szczęście m.in. w finale baraży o awans do mistrzostw świata w 2022 roku w Katarze, gdy Polska pokonała w Chorzowie Szwecję 2:0. Początek spotkania w Cardiff o godz. 20:45 czasu polskiego. Zobacz również: Probierz o meczu z Walią: Chcemy od początku dominować

