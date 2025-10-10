Od zwycięstwa swoją przygodę na polskich boiskach zaczęła drużyna piłkarska, założona przez białoruskich opozycjonistów, którzy w obawie przed represjami politycznymi uciekli do Polski. Pahonia (Pogoń) Warszawa w środę zadebiutowała w rozgrywkach B-klasy, pokonując Piorun Warszawa 2:1. PZPN dopuścił raczkujący klub imigrantów po dwóch latach starań o grę w polskiej lidze.
W klubie białoruskiej diaspory, który swe mecze rozgrywa w Warszawie, grają uchodźcy. Ubiegali się oni o możliwość gry w polskich rozgrywkach na szczeblu B-klasy. Dotąd - jak informuje Biełsat - mogli grać tylko spotkania towarzyskie, a także występować w rozgrywkach Pucharu Polski, gdzie są mniej wyśrubowane zasady startu.
Droga do startu w B-klasie Pahonii nie była łatwa. W polskich rozgrywkach obowiązują bowiem przepisy dotyczące limitu zawodników spoza Unii Europejskiej. W przypadku ósmego szczebla rozgrywek, w którym białoruska drużyna właśnie zadebiutowała, obowiązuje limit jednego zawodnika spoza UE. Białoruś, którą zarządza dyktator Aleksandr Łukaszenka, do Wspólnoty nie należy.
Jak informuje Biełsat, większość piłkarzy białoruskiej diaspory mieszka w Polsce na podstawie ochrony międzynarodowej, a tylko część z nich posiada polski paszport. O dopuszczenie Pahonii do rozgrywek zabiegał gabinet Swiatłany Cichanouskiej. Długo nie przynosiło to jednak oczekiwanego skutku.
Wszystko zmieniło się latem 2025 roku, gdy Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, a więc regionalna struktura PZPN, poinformował, że wydano zgodę na grę w B-klasie Pahonii Warszawa.
Ale aby wystartować w tym sezonie, Pahonia musiała jeszcze spełnić różne formalne wymogi - problemem były choćby dane osobowe. Większość zawodników klubu ukrywa się w Polsce przed reżimem Łukaszenki i obawia się je podawać. We wrześniu jednak klub poinformował, że "biurokratyczne przeszkody" udało się pokonać.
Oprócz sportowej działalności Pahonia jest aktywna także na polu politycznym. 9 października, a więc dzień po debiucie w ósmej lidze, premierę miał film dokumentalny pt. "Terroryści Łukaszenki", w którym pojawił się wątek Pahonii Warszawa, a który zwracał uwagę na sytuację przeciwników dyktatora w ich ojczyźnie.
Historyczny debiut w polskich rozgrywkach Pahonia rozegrała w środę, 8 października, na boisku przy. al. Waszyngtona 52/58 w Warszawie. Rywalem Białorusinów był zespół Piorun Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Pahonii 2:1, co z pewnością dodało animuszu piłkarzom ze wschodu.
Opozycjoniści przywiązanie do wartości demokratycznych podkreślają symboliką. Klub ma historyczne biało-czerwono-białe barwy, które są uważane za symbol oporu wobec reżimu Łukaszenki posługującym się barwami czerwono-zielonymi, nawiązującymi do czasów sowieckich, uważa białoruska opozycja.
Eksponowanie tych barw w obecnej sytuacji politycznej na Białorusi grozi represjami, a nawet więzieniem. Reżim uznał je za ekstremistyczne i są przez władze w Mińsku zakazane.